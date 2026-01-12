Liverpool-Barnsley maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? CANLI izle

Liverpool-Barnsley maçı canlı takip etmek için tıkla

FA Kupası üçüncü tur maçında Liverpool, sahasında Barnsley'i ağırlıyor. Futbolseverler "Liverpool-Barnsley maçı ne zaman oynanacak?" sorusunun yanıtını araştırıyor. Premier Lig'de 4. sırada yer alan Liverpool, kupa yolculuğuna hata yapmadan devam etmek isterken; League One temsilcisi Barnsley ise güçlü rakibi karşısında sürpriz peşinde olacak. İngiliz futbolunda iki takım arasında 57 sıra fark bulunması, mücadelenin önemini daha da artırıyor. Maçın tarih, saat ve yayın bilgileri haberimizde…

LIVERPOOL SEZONA NASIL BAŞLADI?

Liverpool, 2025-26 sezonunun ilk resmi maçında Community Shield'de Crystal Palace'a penaltılarla mağlup olarak hayal kırıklığı yaşadı. Ancak bu karşılaşmanın ardından Kırmızılar, Premier Lig, Şampiyonlar Ligi ve EFL Kupası'nda oynadıkları yedi maçın tamamını kazanarak etkileyici bir geri dönüşe imza attı. Bu galibiyet serisine rağmen, Liverpool'un oyununda bazı endişe verici işaretler de dikkat çekti. Birçok maçta skor üstünlüğü son dakikalarda bulunan gollerle sağlandı ve bu durum takımın istikrarı konusunda soru işaretleri yarattı.

CRYSTAL PALACE MAÇI KIRILMA NOKTASI OLDU

Liverpool'un form grafiği, Premier Lig'in 6. haftasında Crystal Palace'a karşı alınan mağlubiyetle ciddi şekilde düşüşe geçti. Bu yenilgi, Kırmızılar'ın ligdeki ilk mağlubiyeti olurken, ardından gelen süreç adeta kabusa dönüştü.

Liverpool, bu karşılaşmadan sonra tüm kulvarlarda oynadığı 12 maçta yalnızca 3 galibiyet alırken, 9 kez mağlup oldu ve büyük bir düşüş yaşadı.

ARNE SLOT İLE YENİDEN AYAĞA KALKIŞ

Teknik direktör Arne Slot, bu olumsuz gidişata son vermeyi başardı. Liverpool, şu anda tüm kulvarlarda 10 maçlık yenilmezlik serisi yakalamış durumda. Bu süreçte Kırmızılar 5 galibiyet ve 5 beraberlik elde etti.

Her ne kadar toparlanma sinyalleri verilse de Liverpool, bu maça üst üste üç beraberlik alarak geliyor. Slot'un hedefi, takımı yeniden galibiyet serisine sokmak ve üst üste ikinci sezonda FA Cup'ta sürpriz bir elenme yaşamamak.

BARNSLEY SEZONU NASIL GEÇİRİYOR?

Barnsley, FA Cup üçüncü tur karşılaşmasına League One'da 17. sırada giriyor. Kırmızı-beyazlı ekip, ligde oynadığı 21 maçta 8 galibiyet, 5 beraberlik ve 8 mağlubiyet aldı. Ancak Barnsley'nin, birçok rakibine göre daha az maç oynamış olması, lig tablosunda birkaç basamak yükselme ihtimalini canlı tutuyor.

LIVERPOOL – BARNSLEY MAÇI HANGİ GÜN OYNANACAK?

FA Cup kapsamında oynanacak Liverpool – Barnsley karşılaşması, 12 Ocak Pazartesi günü futbolseverlerle buluşacak.

LIVERPOOL – BARNSLEY MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Zorlu mücadele saat 22.45'te başlayacak.

LIVERPOOL – BARNSLEY MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Liverpool ile Barnsley arasındaki İngiltere FA Cup karşılaşması, Liverpool'un efsanevi sahası Anfield Stadyumu'nda oynanacak.

