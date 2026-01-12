CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'den N'Golo Kante sürprizi! Transfer teklifi ortaya çıktı

Fenerbahçe'den N'Golo Kante sürprizi! Transfer teklifi ortaya çıktı

Ara transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Fenerbahçe, Guendouzi'nin ardından orta sahaya bomba bir transfer daha yapmak için kolları sıvadı. Sarı lacivertlilerin Fransız yıldız N'Golo Kante için kulübüne resmi teklif yaptığı öğrenildi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ocak 2026 Pazartesi 21:40 Güncelleme Tarihi: 12 Ocak 2026 Pazartesi 22:02
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe'den N'Golo Kante sürprizi! Transfer teklifi ortaya çıktı

Süper Kupa'yı müzesine götüren Fenerbahçe'de tüm gözler transfere çevrildi.

Fenerbahçe'den N'Golo Kante sürprizi! Transfer teklifi ortaya çıktı

Ara transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, bir bomba daha patlatmak üzere...

Fenerbahçe'den N'Golo Kante sürprizi! Transfer teklifi ortaya çıktı

Matteo Guendouzi'yi kadrosuna katarak büyük ses getiren sarı lacivertlilerin flaş bir isme kancayı taktığı öğrenildi.

Fenerbahçe'den N'Golo Kante sürprizi! Transfer teklifi ortaya çıktı

Kanarya'nın Fransız orta saha oyuncusu N'Golo Kante'nin peşinde olduğu ortaya çıktı.

Fenerbahçe'den N'Golo Kante sürprizi! Transfer teklifi ortaya çıktı

F.BAHÇE KANTE İÇİN DUBAI'YE GİDİYOR

Fenerbahçe yöneticileri N'Golo Kante ile için Dubai'ye gidiyor.

Fenerbahçe'den N'Golo Kante sürprizi! Transfer teklifi ortaya çıktı

A Spor'da yer alan habere göre; Sarı Lacivertli kulüp, 34 yaşındaki oyuncu için Al-Ittihad'a resmi teklif yaptı.

Fenerbahçe'den N'Golo Kante sürprizi! Transfer teklifi ortaya çıktı

Dünya Kupası şampiyonu (2018 Fransa), Premier Lig'de Leicester City ile mucize şampiyonluk yaşayan ve Chelsea ile Şampiyonlar Ligi zaferi elde eden N'Golo Kanté, defansif orta saha pozisyonunun yaşayan efsanelerinden biri.

Fenerbahçe'den N'Golo Kante sürprizi! Transfer teklifi ortaya çıktı

Bitmek bilmeyen enerjisi, top kapma yeteneği, pas kalitesi ve saha içi zekasıyla tanınıyor.

Fenerbahçe'den N'Golo Kante sürprizi! Transfer teklifi ortaya çıktı

Fransız orta saha oyuncusu bu sezon Al-Ittihad formasıyla 13 maçta görev aldı.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Fenerbahçe’de N’Golo Kante iddiası! Fenerbahçe’de N’Golo Kante iddiası! 21:41
F.Bahçe'de Kante sürprizi! Teklif ortaya çıktı F.Bahçe'de Kante sürprizi! Teklif ortaya çıktı 21:40
CANLI | PSG Paris FC maçı bilgileri CANLI | PSG Paris FC maçı bilgileri 21:25
Aslan transferde mutlu sona ulaştı! Onyedika'nın sözleşme detayları... Aslan transferde mutlu sona ulaştı! Onyedika'nın sözleşme detayları... 21:19
Liverpool Barnsley FA Kupası maçı bilgileri Liverpool Barnsley FA Kupası maçı bilgileri 20:58
R. Madrid'de Xabi Alonso dönemi sona erdi! Yeni hoca açıklandı R. Madrid'de Xabi Alonso dönemi sona erdi! Yeni hoca açıklandı 20:31
Daha Eski
Beşiktaş'ta o ismin sözleşmesi feshedildi! Beşiktaş'ta o ismin sözleşmesi feshedildi! 19:09
G. Saray'ın yeni transferi: Onyedika! G. Saray'ın yeni transferi: Onyedika! 19:01
F.Bahçe'nin kupa mesaisi başladı F.Bahçe'nin kupa mesaisi başladı 18:56
En-Nesyri için F.Bahçe'ye teklif geldi! En-Nesyri için F.Bahçe'ye teklif geldi! 18:30
Emmanuel Agbadou hayatı ve kariyeri Emmanuel Agbadou hayatı ve kariyeri 18:30
Fırtına'nın İstanbulspor mesaisi sürüyor! Fırtına'nın İstanbulspor mesaisi sürüyor! 18:02