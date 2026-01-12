Fenerbahçe'den N'Golo Kante sürprizi! Transfer teklifi ortaya çıktı
Ara transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Fenerbahçe, Guendouzi'nin ardından orta sahaya bomba bir transfer daha yapmak için kolları sıvadı. Sarı lacivertlilerin Fransız yıldız N'Golo Kante için kulübüne resmi teklif yaptığı öğrenildi. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 12 Ocak 2026 Pazartesi 21:40
Süper Kupa'yı müzesine götüren Fenerbahçe'de tüm gözler transfere çevrildi.
Ara transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, bir bomba daha patlatmak üzere...
Matteo Guendouzi'yi kadrosuna katarak büyük ses getiren sarı lacivertlilerin flaş bir isme kancayı taktığı öğrenildi.
Kanarya'nın Fransız orta saha oyuncusu N'Golo Kante'nin peşinde olduğu ortaya çıktı.
F.BAHÇE KANTE İÇİN DUBAI'YE GİDİYOR
Fenerbahçe yöneticileri N'Golo Kante ile için Dubai'ye gidiyor.
A Spor'da yer alan habere göre; Sarı Lacivertli kulüp, 34 yaşındaki oyuncu için Al-Ittihad'a resmi teklif yaptı.
Dünya Kupası şampiyonu (2018 Fransa), Premier Lig'de Leicester City ile mucize şampiyonluk yaşayan ve Chelsea ile Şampiyonlar Ligi zaferi elde eden N'Golo Kanté, defansif orta saha pozisyonunun yaşayan efsanelerinden biri.
Bitmek bilmeyen enerjisi, top kapma yeteneği, pas kalitesi ve saha içi zekasıyla tanınıyor.
Fransız orta saha oyuncusu bu sezon Al-Ittihad formasıyla 13 maçta görev aldı.