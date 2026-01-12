CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler TFF 1.Lig Manisa FK'den evinde kritik galibiyet!

Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında Manisa FK konuk ettiği Ümraniyespor'u 1-0 mağlup etti. İşte detaylar...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ocak 2026 Pazartesi 22:17
1'inci Lig'de alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Manisa Futbol Kulübü, ikinci yarının ilk haftasında evinde Ümraniyespor'u 1-0 yenerek çok kritik bir galibiyete imza attı. Müsabakanın ilk devresi golsüz sona ererken, Manisa FK, 62'nci dakikada Diony'nin golüyle galibiyete uzandı. Bu sonucun ardından siyah-beyazlılar 26 puana ulaşarak ateş hattından iyice uzaklaştı, Ümraniyespor ise 21 puanla düşme potasında kaldı.

6'ncı dakikada Lindesth'in sol kanattan ortaladığı topu ceza sahası içerisinde Ayberk kafayla penaltı noktasına yönlendirdi. Havadan gelen topu iyi takip eden Muhammed'in kafayla vurduğu şutu, kaleci Cihan uzanarak çeldi.

41'inci dakikada Bardhi'nin ceza sahası ortasında Batuhan'ın kafa vuruşunu kaleci Vedat son anda kornere çeldi.

62'nci dakikada Lindseth'in savunma arkasına bıraktığı ara pasında Diony topla buluştu. Kaleci ile karşı karşıya kalan Diony, düzgün vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-0. Kalan dakikalarda başka gol olmadı, ev sahibi Manisa FK sahadan 3 puanla ayrılan takım oldu.

MAÇTAN DAKİKALAR

6. dakikada Lindseth'in sol kanattan ortaladığı topu ceza sahası içerisinde Ayberk kafayla penaltı noktasına yönlendirdi. Havadan gelen topu iyi takip eden Muhammed'in kafa vuruşunda kaleci Cihan, son anda uzanarak meşin yuvarlağı çeldi.

41. dakikada Ümraniyespor atağında sol kanattan Bardhi'nin ortaladığı topa Batuhan'ın kafa vuruşunda kaleci Vedat, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

62. dakikada orta sahada Lindseth'in ara pasıyla topla buluşan Diony'nin ceza sahası sol çaprazdan yerden sert vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Cihan'ın müdahalesine rağmen filelerle buluştu. 1-0

68.dakikada sol kanatta Cissokho'nun son çizgiden ceza yayına gönderdiği topu Ümraniyespor savunmasında Djokanovic, son anda ayak koyarak tehlike bölgesinden uzaklaştırdı.

Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
