Manisa FK'den evinde kritik galibiyet!

1'inci Lig'de alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Manisa Futbol Kulübü, ikinci yarının ilk haftasında evinde Ümraniyespor'u 1-0 yenerek çok kritik bir galibiyete imza attı. Müsabakanın ilk devresi golsüz sona ererken, Manisa FK, 62'nci dakikada Diony'nin golüyle galibiyete uzandı. Bu sonucun ardından siyah-beyazlılar 26 puana ulaşarak ateş hattından iyice uzaklaştı, Ümraniyespor ise 21 puanla düşme potasında kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

6. dakikada Lindseth'in sol kanattan ortaladığı topu ceza sahası içerisinde Ayberk kafayla penaltı noktasına yönlendirdi. Havadan gelen topu iyi takip eden Muhammed'in kafa vuruşunda kaleci Cihan, son anda uzanarak meşin yuvarlağı çeldi.

41. dakikada Ümraniyespor atağında sol kanattan Bardhi'nin ortaladığı topa Batuhan'ın kafa vuruşunda kaleci Vedat, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

62. dakikada orta sahada Lindseth'in ara pasıyla topla buluşan Diony'nin ceza sahası sol çaprazdan yerden sert vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Cihan'ın müdahalesine rağmen filelerle buluştu. 1-0

68.dakikada sol kanatta Cissokho'nun son çizgiden ceza yayına gönderdiği topu Ümraniyespor savunmasında Djokanovic, son anda ayak koyarak tehlike bölgesinden uzaklaştırdı.