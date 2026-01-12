CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Trabzonspor Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'dan flaş transfer itirafları! "4 oyuncu..."

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'dan flaş transfer itirafları! "4 oyuncu..."

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan transfer dönemiyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. A Spor'a konuşan Doğan 4 futbolcuya resmi teklif yaptıklarını söyledi. İşte o sözleri...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ocak 2026 Pazartesi 22:20 Güncelleme Tarihi: 12 Ocak 2026 Pazartesi 22:30
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'dan flaş transfer itirafları! "4 oyuncu..."

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, bordo mavililerin transfer çalışmalarına ilişkin A Spor'a özel açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER:

"Fatih Hocamızla zaten temas halindeyiz, bu konuları konuşuyoruz. Şu ana kadar 4 oyuncu için de resmi tekliflerimizi yaptık. Pazarlıklar devam ediyor. Bir veya iki oyuncu, belki ayrılanlar olabilirse üç oyuncuyu da kadromuza katmayı planlıyoruz."

"Sayın Fatih Tekke ile beraber yönetimimizin belirlediği bir yol haritamız var, biz o yol haritası dahilinde hareket ediyoruz."

"Fatih Tekke ile aramızda çok iyi bir iletişim var."

"Daha kariyerli veya daha ileriye gidebilecek oyuncu tespitleri de var ama sonuçta Trabzonspor'un bir oyuncuya 15-20 milyon veya rakiplerimizin verdiği gibi 30 milyon, 100 milyon gibi rakamlar verme durumu yok. Bu işin gerçeği. Kendi bütçemiz dahilinde alabileceğimizin en iyisini alarak bu yola devam etmek istiyoruz."

"TRABZONSPOR'A GELMEK İSTEMEDİ"

"Oğuz Aydın transferi için Fenerbahçe yönetiminden izin aldıktan sonra oyuncuyla görüştük. Sonuçta kontratlı bir oyuncu. Oğuz Aydın, Trabzonspor'a gelmek istemedi. Gündem kapandı."

BOGA HAKKINDA

"Boga konusu defalarca anlattık. Nasıl anlatmak lazım, onu da bilmiyorum. Boga, Trabzon'da Türkiye futbolu oynamak istemiyor. Fransa ve İspanya'da oynamak istiyor."

"AHMED KUTUCU'YU KİRALAMAK İSTİYORUZ"

"Ahmed Kutucu hocamızın beğendiği oyunculardan bir tanesiydi. Galatasaray'dan izin alarak oyuncuyla görüştük. Biz kiralamak istiyoruz, onların zorunlu satın alma gibi talebi var. Biz o düşüncede değiliz. Yeni bir gelişme yok."

TRABZONSPORLU FUTBOLCULARA TEKLİF VAR MI?

"Batagov, Augusto, Oulai ve Pina için teklif var. Ama vermeyi düşünmüyoruz. Çok farklı rakamlar gelirse, konuşabiliriz."


