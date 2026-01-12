Paris St. Germain-Paris FC maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

PSG - Paris FC maçını canlı takip etmek için tıklayın

Paris Saint-Germain ile Paris FC, Fransa Kupası'nda karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor. Mücadeleyi canlı takip etmek isteyen futbolseverler; maçın ne zaman oynanacağı, saat kaçta başlayacağı, hangi kanalda yayınlanacağı ve karşılaşmanın şifresiz olup olmadığı gibi detayları araştırıyor. Özellikle yayın bilgileri, maç öncesinde sporseverlerin en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. Peki PSG – Paris FC maçı hangi kanalda yayınlanacak, müsabaka canlı olarak nereden izlenebilecek?

PSG – PARIS FC MAÇI HANGİ GÜN OYNANACAK?

Fransa Kupası kapsamında oynanacak PSG - Paris FC mücadelesi, 12 Ocak Pazartesi günü futbolseverlerle buluşacak.

PSG – PARIS FC MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

PSG ile Paris FC arasındaki karşılaşmanın başlama saati 23.10 olarak açıklandı.

PSG – PARIS FC MAÇI NEREDE OYNANACAK?

PSG ve Paris FC'yi karşı karşıya getirecek Fransa Kupası maçı, Paris'te bulunan Parc des Princes Stadyumu'nda oynanacak.

PSG-PARIS FC MAÇI HANGİ KANALDA?

Mücadele, Bein Sports 4 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

MAÇ ÖN İZLEMESİ

Paris Saint-Germain, Fransa Kupası'ndaki ilk sınavında etkileyici bir performans ortaya koydu. Son şampiyon, maç boyunca oyunun kontrolünü elinde tutarken sahadan kusursuz bir galibiyetle ayrıldı.

Luis Enrique yönetimindeki PSG, Perşembe günü Marsilya'yı mağlup ederek kazandığı Şampiyonlar Kupası'nın ardından bu karşılaşmaya tüm kulvarlarda altı maçlık yenilmezlik serisiyle çıktı. Fransa Kupası'nı 16 kez kazanarak rekor kıran Paris temsilcisi, turnuvadaki son 13 maçını da kazanmayı başardı. PSG, 2022 yılında Nice'e penaltılarla elendiği maçtan bu yana Fransa Kupası'nda kendi sahasında yenilgi yüzü görmedi.

Kasım ayı başında Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih'e 2-1 mağlup olan PSG, o tarihten sonra Parc des Princes'te oynadığı dört resmi maçı üst üste kazandı ve bu karşılaşmaların tamamında en az iki gol kaydetti. Kulüp, Fransa Kupası'nda son olarak 2014 yılında 32 turunda elenmiş, Montpellier o dönemde Parc des Princes'te PSG'yi 2-1 mağlup ederek sürpriz yapmıştı.

Pazartesi günü PSG, Fransa Kupası'nda ilk kez Parisli bir rakiple karşı karşıya gelecek. İki ekip, bu ayın başlarında Ligue 1'de karşılaşmış ve PSG sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrılmıştı. Sezona umut verici bir başlangıç yapan Paris FC ise şu anda ligde kalma mücadelesi veriyor.

Paris FC, ligde üst üste altı maçtır galibiyet alamazken, son iki karşılaşmasını da kaybetti ve düşme hattının yalnızca dört puan üzerinde bulunuyor. Son yedi maçtaki tek galibiyetini Fransa Kupası'nda alan ekip, beşinci lig temsilcisi Raon karşısında ikinci yarının son bölümlerine kadar zor anlar yaşadı.

Stephane Gilli'nin öğrencileri, Ağustos 2025'ten bu yana ilk kez deplasmanda üst üste iki maç kaybetme riskiyle karşı karşıya. Buna karşın Paris FC için bu maçtan alınacak bir galibiyet, kulüp tarihinin en büyük başarılarından biri olabilir ve takımı Fransa Kupası'nda yalnızca dördüncü kez son 16 turuna taşıyabilir.

Paris FC, 2021-22 sezonundan bu yana deplasmanda yalnızca bir kez Fransa Kupası'nda elendi. Bu mağlubiyet, 2024 yılında son 32 turunda Valenciennes karşısında alınan 2-1'lik yenilgi olarak kayıtlara geçmişti.

