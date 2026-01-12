CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Real Madrid Real Madrid'de Xabi Alonso dönemi sona erdi! İşte Arda Güler'in yeni hocası

Real Madrid'de Xabi Alonso dönemi sona erdi! İşte Arda Güler'in yeni hocası

İspanyol devi Real Madrid teknik direktör Xabi Alonso ile yolların ayrıldığını resmen açıkladı. İşte Eflatun beyazlıların yeni hocası...

Real Madrid Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ocak 2026 Pazartesi 20:31 Güncelleme Tarihi: 12 Ocak 2026 Pazartesi 20:58
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Real Madrid'de Xabi Alonso dönemi sona erdi! İşte Arda Güler'in yeni hocası

İspanyol ekibi Real Madrid, teknik direktör Xabi Alonso ile yollarını ayırarak yerine Alvaro Arbeloa'yı getirdi.

İspanya Süper Kupa finalinde dün Barcelona'ya 3-2 yenilen Real Madrid, kulübün resmi internet sitesinden arka arkaya yaptığı açıklamalarla teknik direktör değişikliğine gidildiğini duyurdu.

Başkent temsilcisinden yapılan ilk açıklamada, 8 ay önce göreve getirilen 44 yaşındaki Xabi Alonso ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığı bildirildi. İspanyol ekibi sonraki duyurusunda ise, Alonso'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna eski futbolcusu ve 2020'den bu yana Real Madrid'in alt yapı takımlarını çalıştıran 42 yaşındaki Alvaro Arbeloa'nın getirildiğini açıkladı.

Alonso, Real Madrid ile çıktığı 34 maçta 24 galibiyet, 4 beraberlik, 6 mağlubiyet yaşadı.

2009-16 yıllarında 238 kez Real Madrid forması giyen Arbeloa, 2'si UEFA Şampiyonlar Ligi ve 1'i LaLiga olmak üzere 8 kupa şampiyonluğu yaşadı.

Ligde Barcelona'nın 4 puan gerisinde ikinci sırada yer alan Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 12 puanla 7. durumda bulunuyor.

YENİ HOCA AÇIKLANDI

Öte yandan resmi hesaptan yapılan açıklamada; Yeni teknik direktörün Alvaro Arbeloa olduğu duyuruldu.

TÜGVA Gençlig 2026 Lansmanı'nı yaptı!
REKLAM - Abi
DİĞER
Beşiktalı Vaclav Cerny'den SABAH Spor'a özel açıklamalar! "Süper Lig beni fazlasıyla şaşırttı"
Türkiye'den Suriye mesajı: "Bir ülkede iki ordu olmaz"
G.Saray'dan Rüdiger hamlesi!
Beşiktaş'ta o ismin sözleşmesi feshedildi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Yıldızlar sahada Yıldızlar sahada 20:38
Kalplerde dostluk kazansın Kalplerde dostluk kazansın 20:36
Gençlig başlıyor Gençlig başlıyor 20:34
R. Madrid'de Xabi Alonso dönemi sona erdi! Yeni hoca açıklandı R. Madrid'de Xabi Alonso dönemi sona erdi! Yeni hoca açıklandı 20:31
Beşiktaş'ta o ismin sözleşmesi feshedildi! Beşiktaş'ta o ismin sözleşmesi feshedildi! 19:09
G. Saray'ın yeni transferi: Onyedika! G. Saray'ın yeni transferi: Onyedika! 19:01
Daha Eski
F.Bahçe'nin kupa mesaisi başladı F.Bahçe'nin kupa mesaisi başladı 18:56
En-Nesyri için F.Bahçe'ye teklif geldi! En-Nesyri için F.Bahçe'ye teklif geldi! 18:30
Emmanuel Agbadou hayatı ve kariyeri Emmanuel Agbadou hayatı ve kariyeri 18:30
Fırtına'nın İstanbulspor mesaisi sürüyor! Fırtına'nın İstanbulspor mesaisi sürüyor! 18:02
G.Saray'ın Fethiyespor maçı kamp kadrosu açıklandı! G.Saray'ın Fethiyespor maçı kamp kadrosu açıklandı! 17:37
Ertan Torunoğulları'ndan transfer müjdesi! Ertan Torunoğulları'ndan transfer müjdesi! 16:49