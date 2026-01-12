CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler İtalya Serie A Kenan Yıldız'a oyundan çıkarken Juve taraftarlarından büyük alkış!

Kenan Yıldız'a oyundan çıkarken Juve taraftarlarından büyük alkış!

İtalya Serie A 20. hafta maçında sahasında Cremonese'yi ağırlayan Juventus rakibini 5-0'lık farklı skorla mağlup etti. Maçta golünü atan milli futbolcu Kenan Yıldız oyundan çıkarken ayakta alkışlandı.

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ocak 2026 Salı 01:03
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Kenan Yıldız'a oyundan çıkarken Juve taraftarlarından büyük alkış!

Serie A'nın 20. haftasında Juventus evinde konuk ettiği Cremonese'yi 5-0 mağlup etti.

Karşılaşmanın 35. dakikasında penaltı atışı için topun başına geçen milli futbolcu Kenan Yıldız atışını kaçırsa da pozisyonu takip etti ve kaleciden dönen topu ağlara yollayarak takımının üçüncü golünü kaydetti.

İşte Kenan'ın golü...

Maçtaki performansıyla büyük beğeni toplayan Kenan, 62. dakikada oyundan çıktı.

Kenan sahadan ayrılırken Allianz Stadyumu'nu dolduran Juventus taraftarları milli yıldızı ayakta alkışladı.

İşte o anlar...

GOL KRALLIĞINDA HAKAN İLE YARIŞIYOR

Kenan Yıldız ayrıca, attığı bu golle toplamda 7 gole ulaştı ve gol krallığı listesinde 3. sıraya yerleşti. Kenan'ın yanı sıra, bir başka milli yıldızımız Hakan Çalhanoğlu da bu sezon ligde attığı 7 golle krallık yarışında.

Ertuğrul Doğan'dan flaş transfer itirafları!
REKLAM - Abi
DİĞER
Dünyanın en iyi 15 stoperi açıklandı! Zirvenin sahibi o isim oldu...
Suriye ordusundan Halep'in doğusuna takviye birlik! YPG/SDG'nin olası hamlesine sert karşılık vurgusu
Beşiktaş'a Nuno Tavares müjdesi! Satın alma opsiyonu...
G.Saray'dan Rüdiger hamlesi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
PSG Fransa Kupası'na veda etti! PSG Fransa Kupası'na veda etti! 01:45
Juve taraftarları Kenan Yıldız'ı ayakta alkışladı Juve taraftarları Kenan Yıldız'ı ayakta alkışladı 01:02
Beşiktaş'a Nuno Tavares müjdesi! Satın alma opsiyonu... Beşiktaş'a Nuno Tavares müjdesi! Satın alma opsiyonu... 00:47
Arda Güler'den Alonso'ya duygusal veda! Arda Güler'den Alonso'ya duygusal veda! 23:57
Ertuğrul Doğan'dan flaş transfer itirafları! Ertuğrul Doğan'dan flaş transfer itirafları! 22:20
Manisa FK'den evinde kritik galibiyet! Manisa FK'den evinde kritik galibiyet! 22:17
Daha Eski
A. Efes Büyükçekmece'yi deplasmanda mağlup etti! A. Efes Büyükçekmece'yi deplasmanda mağlup etti! 22:05
Fenerbahçe’de N’Golo Kante iddiası! Fenerbahçe’de N’Golo Kante iddiası! 21:41
F.Bahçe'de Kante sürprizi! Teklif ortaya çıktı F.Bahçe'de Kante sürprizi! Teklif ortaya çıktı 21:40
CANLI | PSG Paris FC maçı bilgileri CANLI | PSG Paris FC maçı bilgileri 21:25
Aslan transferde mutlu sona ulaştı! Onyedika'nın sözleşme detayları... Aslan transferde mutlu sona ulaştı! Onyedika'nın sözleşme detayları... 21:19
Liverpool Barnsley FA Kupası maçı bilgileri Liverpool Barnsley FA Kupası maçı bilgileri 20:58