Kenan Yıldız'a oyundan çıkarken Juve taraftarlarından büyük alkış!

Serie A'nın 20. haftasında Juventus evinde konuk ettiği Cremonese'yi 5-0 mağlup etti.

Karşılaşmanın 35. dakikasında penaltı atışı için topun başına geçen milli futbolcu Kenan Yıldız atışını kaçırsa da pozisyonu takip etti ve kaleciden dönen topu ağlara yollayarak takımının üçüncü golünü kaydetti.

İşte Kenan'ın golü...

Kenan Yıldız, kendi penaltısını takip etti ve golü attı. ⭐️ pic.twitter.com/xsmE2Mc1XA — S Sport Plus (@ssportplustr) January 12, 2026

Maçtaki performansıyla büyük beğeni toplayan Kenan, 62. dakikada oyundan çıktı.

Kenan sahadan ayrılırken Allianz Stadyumu'nu dolduran Juventus taraftarları milli yıldızı ayakta alkışladı.

İşte o anlar...

Kenan Yıldız, alkışlarla oyundan çıktı! 👏 pic.twitter.com/KzynFjbGMF — S Sport (@ssporttr) January 12, 2026

GOL KRALLIĞINDA HAKAN İLE YARIŞIYOR

Kenan Yıldız ayrıca, attığı bu golle toplamda 7 gole ulaştı ve gol krallığı listesinde 3. sıraya yerleşti. Kenan'ın yanı sıra, bir başka milli yıldızımız Hakan Çalhanoğlu da bu sezon ligde attığı 7 golle krallık yarışında.