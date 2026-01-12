YouTube'da yayınlanan 140 yıl uzunluğundaki gizemli video, internet kullanıcılarını şaşkına çevirdi. "140 yıl süren YouTube videosu gerçek mi?", "Bu videoyu kim yükledi?" ve "Neden bu kadar uzun?" soruları arama motorlarında en çok araştırılan başlıklar arasında yer aldı. Kuzey Kore'de oluşturulduğu öne sürülen hesabın paylaşımı, platformdaki en uzun videolar arasında gösteriliyor. Peki, YouTube'daki 140 yıl uzunluğundaki video nedir? Kim yükledi, amacı ne?

YOUTUBE'A 140 YIL SÜREN VİDEO YÜKLENDİ: DİJİTAL DÜNYADA BÜYÜK GİZEM

YouTube'da paylaşılan tam 140 yıl uzunluğundaki video, internet dünyasında büyük şaşkınlık yarattı. Dexerto'nun aktardığı bilgilere göre, "ShinyWR" adlı kanal tarafından ocak ayının başında yüklenen bu sıra dışı içerik, kısa sürede 1,4 milyondan fazla izlenmeye ulaştı ve sosyal medyada gündem oldu.

Videonun bu denli uzun olması kadar, YouTube'un bilinen süre ve dosya boyutu sınırlarının nasıl aşıldığı da kullanıcıların en çok merak ettiği konular arasında yer aldı. Platformun normal şartlarda video yüklemeleri için katı teknik sınırlamalar uyguladığı bilinirken, bu içeriğin nasıl onay aldığı soru işaretlerini beraberinde getirdi.

KANALDAKİ DİĞER VİDEOLAR DA DİKKAT ÇEKİYOR

Gizemli kanal yalnızca 140 yıl süren video ile sınırlı değil. ShinyWR kanalında ayrıca 294 saat uzunluğunda başka bir video, 150 saatlik bir "Short" ve yaklaşık 300 saat süren bir canlı yayın kaydı da bulunuyor. Bu olağan dışı içerikler, kanalın arkasındaki kişi ya da grubun kimliğiyle ilgili merakı daha da artırıyor.

YOUTUBE'UN EN İLGİNÇ MUAMMALARINDAN BİRİ

YouTube'da paylaşılan 140 yıl uzunluğundaki gizemli videonun amacı, neden yüklendiği ve teknik olarak nasıl mümkün olduğu henüz netlik kazanmış değil. Ancak yaşanan bu olay, şimdiden dijital dünyanın en ilginç vakalarından biri olarak gösteriliyor ve tartışılmaya devam ediyor.