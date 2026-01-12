CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler YouTube’daki 140 yıl uzunluğundaki video nedir? Kim yükledi, amacı ne?

YouTube’daki 140 yıl uzunluğundaki video nedir? Kim yükledi, amacı ne?

YouTube’da paylaşılan tam 140 yıl uzunluğundaki video, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Alışılmışın dışında süresiyle dikkat çeken esrarengiz video, kısa sürede milyonlarca kişinin ilgisini çekti. Videoyu yükleyen hesabın Kuzey Kore bağlantılı olabileceği iddiaları gündeme gelirken, içeriğin amacı ve neden bu kadar uzun olduğu soruları da merak konusu oldu.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ocak 2026 Pazartesi 20:22
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
YouTube’daki 140 yıl uzunluğundaki video nedir? Kim yükledi, amacı ne?

YouTube'da yayınlanan 140 yıl uzunluğundaki gizemli video, internet kullanıcılarını şaşkına çevirdi. "140 yıl süren YouTube videosu gerçek mi?", "Bu videoyu kim yükledi?" ve "Neden bu kadar uzun?" soruları arama motorlarında en çok araştırılan başlıklar arasında yer aldı. Kuzey Kore'de oluşturulduğu öne sürülen hesabın paylaşımı, platformdaki en uzun videolar arasında gösteriliyor. Peki, YouTube'daki 140 yıl uzunluğundaki video nedir? Kim yükledi, amacı ne?

YOUTUBE'A 140 YIL SÜREN VİDEO YÜKLENDİ: DİJİTAL DÜNYADA BÜYÜK GİZEM

YouTube'da paylaşılan tam 140 yıl uzunluğundaki video, internet dünyasında büyük şaşkınlık yarattı. Dexerto'nun aktardığı bilgilere göre, "ShinyWR" adlı kanal tarafından ocak ayının başında yüklenen bu sıra dışı içerik, kısa sürede 1,4 milyondan fazla izlenmeye ulaştı ve sosyal medyada gündem oldu.

Videonun bu denli uzun olması kadar, YouTube'un bilinen süre ve dosya boyutu sınırlarının nasıl aşıldığı da kullanıcıların en çok merak ettiği konular arasında yer aldı. Platformun normal şartlarda video yüklemeleri için katı teknik sınırlamalar uyguladığı bilinirken, bu içeriğin nasıl onay aldığı soru işaretlerini beraberinde getirdi.

KANALDAKİ DİĞER VİDEOLAR DA DİKKAT ÇEKİYOR

Gizemli kanal yalnızca 140 yıl süren video ile sınırlı değil. ShinyWR kanalında ayrıca 294 saat uzunluğunda başka bir video, 150 saatlik bir "Short" ve yaklaşık 300 saat süren bir canlı yayın kaydı da bulunuyor. Bu olağan dışı içerikler, kanalın arkasındaki kişi ya da grubun kimliğiyle ilgili merakı daha da artırıyor.

YOUTUBE'UN EN İLGİNÇ MUAMMALARINDAN BİRİ

YouTube'da paylaşılan 140 yıl uzunluğundaki gizemli videonun amacı, neden yüklendiği ve teknik olarak nasıl mümkün olduğu henüz netlik kazanmış değil. Ancak yaşanan bu olay, şimdiden dijital dünyanın en ilginç vakalarından biri olarak gösteriliyor ve tartışılmaya devam ediyor.

AHaber CANLI YAYIN

Aslan transferde mutlu sona ulaştı! Onyedika'nın sözleşme detayları...
En-Nesyri için F.Bahçe'ye teklif geldi!
DİĞER
Galatasaray'a 150 milyonluk gelir! Cimbom'un kasası doldu...
Türkiye'den Suriye mesajı: "Bir ülkede iki ordu olmaz"
TÜGVA Gençlig 2026 Lansmanı'nı yaptı!
G.Saray'dan Rüdiger hamlesi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Aslan transferde mutlu sona ulaştı! Onyedika'nın sözleşme detayları... Aslan transferde mutlu sona ulaştı! Onyedika'nın sözleşme detayları... 21:19
Liverpool Barnsley FA Kupası maçı bilgileri Liverpool Barnsley FA Kupası maçı bilgileri 20:58
R. Madrid'de Xabi Alonso dönemi sona erdi! Yeni hoca açıklandı R. Madrid'de Xabi Alonso dönemi sona erdi! Yeni hoca açıklandı 20:31
Beşiktaş'ta o ismin sözleşmesi feshedildi! Beşiktaş'ta o ismin sözleşmesi feshedildi! 19:09
G. Saray'ın yeni transferi: Onyedika! G. Saray'ın yeni transferi: Onyedika! 19:01
F.Bahçe'nin kupa mesaisi başladı F.Bahçe'nin kupa mesaisi başladı 18:56
Daha Eski
En-Nesyri için F.Bahçe'ye teklif geldi! En-Nesyri için F.Bahçe'ye teklif geldi! 18:30
Emmanuel Agbadou hayatı ve kariyeri Emmanuel Agbadou hayatı ve kariyeri 18:30
Fırtına'nın İstanbulspor mesaisi sürüyor! Fırtına'nın İstanbulspor mesaisi sürüyor! 18:02
G.Saray'ın Fethiyespor maçı kamp kadrosu açıklandı! G.Saray'ın Fethiyespor maçı kamp kadrosu açıklandı! 17:37
Ertan Torunoğulları'ndan transfer müjdesi! Ertan Torunoğulları'ndan transfer müjdesi! 16:49
G.Saray'ın istediği yıldıza F.Bahçe kancası! G.Saray'ın istediği yıldıza F.Bahçe kancası! 16:34