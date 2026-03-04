CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Haberler Kuruluş Orhan bu akşam neden yok? Kuruluş Orhan yeni bölüm ne zaman?

Kuruluş Orhan bu akşam neden yok? Kuruluş Orhan yeni bölüm ne zaman?

atv ekranlarında yayın hayatına devam eden ve diziseverler tarafından ilgiyle takip edilen Kuruluş Orhan, 4 Mart 2026 Çarşamba günü yayınlanmadı. Bu gelişmenin ardından konu hakkında bilgi sahibi olmak isteyen kişiler, "Kuruluş Orhan bu akşam neden yok?" ve "Kuruluş Orhan yeni bölüm ne zaman?" sorularını araştırmayı sürdürüyor. İşte, atv yayın akışı ve Kuruluş Orhan 17. bölüm detayları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mart 2026 Çarşamba 22:43 Güncelleme Tarihi: 04 Mart 2026 Çarşamba 22:44
Kuruluş Orhan bu akşam neden yok? Kuruluş Orhan yeni bölüm ne zaman?

Kuruluş Orhan, atv ekranlarında izleyiciyle buluşmaya devam ederken 4 Mart 2026 Çarşamba akşamı yayın akışında yer almadı. Yeni bölümü heyecanla bekleyen diziseverler ise bu değişikliğin nedenini merak ederek "Kuruluş Orhan bu akşam neden yok?" ve "Kuruluş Orhan yeni bölüm ne zaman?" sorularına yanıt aramaya başladı. atv'nin güncellenen yayın takvimiyle birlikte dizinin 17. bölümüne dair detaylar da araştırma konusu oldu. İşte detaylar...

Kuruluş Orhan bu akşam neden yok? Kuruluş Orhan yeni bölüm ne zaman?

KURULUŞ ORHAN BU AKŞAM VAR MI?

Hayır, Kuruluş Orhan yeni bölümü 4 Mart 2026 Çarşamba günü ekranlara gelmeyecek. atv yayın akışında yer almayan 17. bölümün ne zaman yayınlanacağı ise diziseverler tarafından merak ediliyor.

Kuruluş Orhan bu akşam neden yok? Kuruluş Orhan yeni bölüm ne zaman?

KURULUŞ ORHAN BUGÜN NEDEN YOK?

Ziraat Türkiye Kupası heyecanı devam ederken, 4 Mart Çarşamba günü oynanan Gaziantep FK-Fenerbahçe maçı atv ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlandı. Bundan dolayı, Kuruluş Orhan yeni bölümü bir sonraki haftaya ertelendi.

Kuruluş Orhan bu akşam neden yok? Kuruluş Orhan yeni bölüm ne zaman?

KURULUŞ ORHAN 17. BÖLÜM NE ZAMAN?

atv ekranlarının sevilen dizisi Kuruluş Orhan'ın 17. bölümü 11 Mart 2026 Çarşamba günü ekranlara gelecek.

Kuruluş Orhan bu akşam neden yok? Kuruluş Orhan yeni bölüm ne zaman?

KURULUŞ ORHAN SON BÖLÜM KONUSU

Orhan Bey'in hedefi nettir: Karesioğlu'ndan Biga Boğazı'nı, Bizans'tan Gemlik Limanı'nı almak. Ancak bir diğer emri daha vardır: Demirhan'ın derhal huzuruna getirilmesi.

Şahinşah ise ipliğinin pazara çıkmaması için gözünü karartır. Demirhan'ın Bursa'ya ulaşmasını engellemek adına Boran, Cerkutay ve Temirboğa'yı öldürmeyi dahi göze alır. Şahinşah'ın bu kirli planı nelere mal olacaktır?

Kuruluş Orhan bu akşam neden yok? Kuruluş Orhan yeni bölüm ne zaman?

Sultan Orhan, Nilüfer'in Asporça'nın elinde olduğunu öğrenir. Onu kurtarmak için her şeyi göze almaya hazırdır. Ancak Asporça, Nilüfer'i bir koz olarak kullanmak niyetindedir. Sultan Orhan, Asporça'nın tuzağına düşecek midir? Hem Nilüfer'i kurtarıp hem de hedeflerine hizmet edecek bir oyun kurabilecek midir?

Esaret altındaki Nilüfer, Dafne'nin ihanetiyle yüzleşir. Aralarında yaşanan hesaplaşma kanlı bitecektir. Nilüfer bu mücadeleden ömrü boyunca izini taşıyacağı bir yara ile mi çıkacaktır? Karnındaki bebeğini koruyabilecek midir?

Sultan Orhan ile Asporça arasındaki hesaplaşma, her iki tarafı da hiç hesapta olmayan bir yola sürükler. Düşmanlık ateşi harlanırken, aralarındaki denge nasıl değişecektir? Asporça bir yandan da Şahinşah'ın Sultan Orhan'a ihanetini öğrenir. Bu sırrı saklayacak mıdır, yoksa yeni bir fırtına mı kopacaktır?

Kuruluş Orhan bu akşam neden yok? Kuruluş Orhan yeni bölüm ne zaman?

Germiyan Sarayı'nda karşılaştıkları muamelenin ardından Gonca, Alaeddin'e olan sevdasına daha da sarılır. Mehmet savaş ilan etmiştir. Alaeddin, Gonca ve çocukları düşman topraklardan sağ salim Bursa'ya ulaşabilecek midir? Alaeddin'in öğrendikleri, Orhan'ın savaş planını nasıl etkileyecektir?

Bursa'da Fatma ve Yiğit'in düğün telaşı sürerken, Flavius geçmişinin acılarıyla yüzleşir. Fatma'nın gerçekten evlenecek olması, Flavius için yeni bir yıkımdır. Yiğit, Fatma ve Flavius'u yan yana görür. Öfkeyle Flavius'a saldırır. Ancak ava giderken avlanır…

Flavius'un Yiğit'e sapladığı hançer, her şeyi geri dönülmez bir noktaya sürükler. Yiğit ölecek midir? Flavius ve Fatma'nın sevda sırrı ortaya çıkacak mıdır?

