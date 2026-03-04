Kuruluş Orhan bu akşam neden yok? Kuruluş Orhan yeni bölüm ne zaman?

Sultan Orhan, Nilüfer'in Asporça'nın elinde olduğunu öğrenir. Onu kurtarmak için her şeyi göze almaya hazırdır. Ancak Asporça, Nilüfer'i bir koz olarak kullanmak niyetindedir. Sultan Orhan, Asporça'nın tuzağına düşecek midir? Hem Nilüfer'i kurtarıp hem de hedeflerine hizmet edecek bir oyun kurabilecek midir? Esaret altındaki Nilüfer, Dafne'nin ihanetiyle yüzleşir. Aralarında yaşanan hesaplaşma kanlı bitecektir. Nilüfer bu mücadeleden ömrü boyunca izini taşıyacağı bir yara ile mi çıkacaktır? Karnındaki bebeğini koruyabilecek midir? Sultan Orhan ile Asporça arasındaki hesaplaşma, her iki tarafı da hiç hesapta olmayan bir yola sürükler. Düşmanlık ateşi harlanırken, aralarındaki denge nasıl değişecektir? Asporça bir yandan da Şahinşah'ın Sultan Orhan'a ihanetini öğrenir. Bu sırrı saklayacak mıdır, yoksa yeni bir fırtına mı kopacaktır?