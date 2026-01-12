CANLI SKOR ANA SAYFA
Fenerbahçe'nin Ziraat Türkiye Kupası mesaisi başladı!

Fenerbahçe'nin Ziraat Türkiye Kupası mesaisi başladı!

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda konuk olacağı Beyoğlu Yeni Çarşı maçının hazırlıklarına başladı. İşte detaylar...

Fenerbahçe'nin Ziraat Türkiye Kupası mesaisi başladı!

Fenerbahçe, 13 Ocak Çarşamba günü Beyoğlu Yeni Çarşı ile Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 2. maçının hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Domenico Tedesco yönetiminde yapılan idman, salonda core çalışmalarıyla başladı. Sahada ısınma ve çabukluk hareketleriyle süren idman; dar alanda yapılan pas çalışmalarının ardından taktiksel ve bireysel programlarla sona erdi.

Galatasaray maçında forma giyen oyuncular ise antrenmanı rejenerasyon çalışmalarıyla tamamladı.

Sarı-lacivertliler hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

Takımın eski futbolcularından Bruno Alves ile Miroslav Stoch da idmanın bir bölümünü izledi.

