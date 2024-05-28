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PARİS 2024 OLİMPİYATLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK? | 2024 Olimpiyat takvimi

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları heyecanla bekleniyor. Olimpiyat meşalesi Olimpia'da düzenlenen özel bir törenle yakıldı. Bu gelişmelerin ardından Paris 2024 Olimpiyat Oyunları başlangıç tarihi merakla araştırılıyor. Peki, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları ne zaman başlayacak? Türkiye kaç sporcu gönderecek? İşte detaylar...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mayıs 2024 Salı 15:23
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PARİS 2024 OLİMPİYATLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK? | 2024 Olimpiyat takvimi

PARİS 2024 OLİMPİYATLAR NE ZAMAN? - Sporseverlerin heyecanla beklediği, tarihin en köklü spor organizasyonu olan Olimpiyat Oyunları, 33. kez gerçekleştirilecek. Olimpiyat ateşi Olimpiyada düzenlenen törenle yakıldı ve sporseverler Olimpiyat Oyunları başlangıç tarihini araştırıyor. Peki, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları ne zaman başlayacak? Türkiye kaç sporcu gönderecek? İşte detaylar...

PARİS 2024 OLİMPİYAT OYUNLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Paris Olimpiyat Oyunları, 26 Temmuz-11 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek. Fransa'nın Paris şehriin ev sahipliğinde yapılacak olan 33. Yaz Olimpiyat Oyunları, 26 Temmuz Cuma günü resmen başlayacak. Açılış töreni, Seine Nehri'nde yapılacak.

TÜRKİYE KAÇ SPORCU GÖNDERECEK?

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesinin sitesinde yer alan bilgiye göre, Türkiye, Paris 2024'e 55 sporcuyla katılmayı garantiledi. Katılım gösterecek Türk sporcu sayısının yükselmesi bekleniyor.

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