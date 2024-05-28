YEMEKTEYİZ puan tablosu 28 Mayıs Salı | Zuhal Topal'la Yemekteyiz Elif kaç puan aldı?

TV 8'in sevilen yarışması Yemekteyiz'de yeni haftaya girildi. Günün yarışmacısı Elif Hanım oldu. Büyük ödül için kıyasıya rekabet eden yarışmacılar her gün puanlama yapıyorlar. Hafta bitiminde ise bir kişi ödülü kazanıyor. İşte Yemekteyiz 28 Mayıs 2024 puan tablosu...

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ ELİF KAÇ PUAN ALDI?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 28 Mayıs yarışmacısı Elif Hanım oldu. Elif Hanım'ın puan tablosu yapılan oylamanın ardından belli olacak.

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ BURCU KAÇ PUAN ALDI?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 27 Mayıs yarışmacısı Burcu Hanım oldu. Burcu Hanım'ın puan tablosu yapılan oylamanın ardından şu şekilde oldu:

Reşit: 4

Derya: 5

Kadir: 6

Elif: 5