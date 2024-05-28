YİĞİT AKÜ HALKA ARZ kaç lot verir, hisse fiyatı, hangi bankalarda var? | Yiğit Akü Malzemeleri Nakliyat Turizm

YİĞİT AKÜ HALKA ARZ | Yurtiçinde 60'ın üzerinde ana bayisi ve yaklaşık 6.000 tali bayi ile hizmet veren Yiğit Akü, halka arz olacağını duyurdu. SPK tarafından izahnamesi onaylanan Yiğit Akü A.Ş.'nin halka arzına ilişkin tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki Yiğit Akü halka arz kaç lot verir, hisse fiyatı, hangi bankalarda var? İşte detaylar...

YİĞİT AKÜ HALKA ARZ TALEP TOPLAMA TARİHİ NEDİR?

Yiğit Akü Malzemeleri Nakliyat Turizm İnşaat San. ve Tic. A.Ş., 29 - 30 - 31 Mayıs 2024 tarihlerinde halka arz edilecek.

YİĞİT AKÜ HALKA ARZ HİSSE FİYATI NE KADAR, KAÇ TL?

Yiğit Akü Malzemeleri Nakliyat Turizm İnşaat San. ve Tic. A.Ş. halka arz fiyatı 34,68 TL olarak belirlendi.

YİĞİT AKÜ HALKA ARZ SPK ONAYLI İZAHNAME İÇİN TIKLAYIN

YİĞİT AKÜ HALKA ARZ HANGİ BORSADA GERÇEKLEŞECEK?

Yiğit Akü Malzemeleri Nakliyat Turizm İnşaat San. ve Tic. A.Ş. halka arz YILDIZ PAZAR'da işlem görecek.

YİĞİT AKÜ HALKA ARZ BORSA KODU NEDİR?

Yiğit Akü Malzemeleri Nakliyat Turizm İnşaat San. ve Tic. A.Ş. 'nin Borsa İstanbul'daki borsa kodu YIGIT olarak belirlendi.

YİĞİT AKÜ HALKA ARZ EŞİT Mİ ORANSAL MI?

Yiğit Akü Malzemeleri Nakliyat Turizm İnşaat San. ve Tic. A.Ş. halka arzı eşit dağıtım yöntemiyle yapılacak.

YİĞİT AKÜ HALKA ARZ KAÇ LOT VERİR?

Dağıtılacak Pay Miktarı (Olası) - Bireysel Yatırımcı Grubu

2.1 Milyon katılım ~ 29 Lot (1005 TL)

2.5 Milyon katılım ~ 24 Lot (832 TL)

2.9 Milyon katılım ~ 21 Lot (728 TL)

3.3 Milyon katılım ~ 18 Lot (624 TL)

3.7 Milyon katılım 16 Lot (554 TL)

4.1 Milyon katılım~ 15 Lot (520 TL)

4.5 Milyon katılım ~ 14 Lot (485 TL)

4.9 Milyon katılım ~ 12 Lot (416 TL)

YİĞİT AKÜ HALKA ARZ HANGİ BANKALARDA VAR?

Al Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Akbank T.A.Ş.

Alb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Anadolu Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Anadolubank A.Ş.

Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.

Aktif Yatırım Bankası A.Ş.

Bizim Menkul Değerler A.Ş.

Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Burgan Bank A.Ş.

Deniz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

DenizBank A.Ş.

Dinamik Menkul Değerler A.Ş.

Garanti Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Garanti Bankası A.Ş.

Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Global Menkul Değerler A.Ş.

Konsorsiyum - Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Türkiye Halk Bankası A.Ş.

Icbc Turkey Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Ing Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Ing Bank A.Ş.

Investaz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Konsorsiyum - İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Türkiye İş Bankası A.Ş.

Marbaş Menkul Değerler A.Ş.

Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Fibabanka A.Ş.

PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.

Qnb Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Qnb Finansbank A.Ş.

Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Şekerbank T.A.Ş.

Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Odea Bank A.Ş.

Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Ünlü Menkul Değerler A.Ş.

T. Vakıflar Bankası T.A.O.

Yapı Kredi Menkul Değerler A.Ş.

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.

Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.

Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

T.C. Ziraat Bankası A.Ş.

Pay Menkul Değerler A.Ş.

Prim Menkul Değerler A.Ş.

NOT: Yukarıda yazılı bilgilerin tamamı Yiğit Akü Malzemeleri Nakliyat Turizm İnşaat San. ve Tic. A.Ş. tarafından 'halka arz' için yayımlanan İzahnameden alınmış olup yatırıp tavsiyesi değildir!