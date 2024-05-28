Haberler Haberler YİĞİT AKÜ HALKA ARZ kaç lot verir, hisse fiyatı, hangi bankalarda var? | Yiğit Akü Malzemeleri Nakliyat Turizm

YİĞİT AKÜ HALKA ARZ kaç lot verir, hisse fiyatı, hangi bankalarda var? | Yiğit Akü Malzemeleri Nakliyat Turizm

1976 yılında Ankara’da kurulan Yiğit Akü, yıllık 7.000.000 akü üretim kapasitesine sahip fabrikasıyla 5 kıtada 500’ün üzerinde aktif müşteriye hizmet vermektedir. Ürünlerinin satışını yurtiçi ve yurtdışı alanda tescilli beş markası olan Yiğit Akü A.Ş. Platin, Helden, MacPower ve Tunç markaları ile gerçekleştiren Yiğit Akü halka arz oluyor. Peki Yiğit Akü halka arz kaç lot verir, hisse fiyatı, hangi bankalarda var? Yiğit Akü Malzemeleri Nakliyat Turizm İnşaat San. ve Tic. A.Ş. halka arzı tüm detayları haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mayıs 2024 Salı 14:20
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
YİĞİT AKÜ HALKA ARZ kaç lot verir, hisse fiyatı, hangi bankalarda var? | Yiğit Akü Malzemeleri Nakliyat Turizm

YİĞİT AKÜ HALKA ARZ | Yurtiçinde 60'ın üzerinde ana bayisi ve yaklaşık 6.000 tali bayi ile hizmet veren Yiğit Akü, halka arz olacağını duyurdu. SPK tarafından izahnamesi onaylanan Yiğit Akü A.Ş.'nin halka arzına ilişkin tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki Yiğit Akü halka arz kaç lot verir, hisse fiyatı, hangi bankalarda var? İşte detaylar...

YİĞİT AKÜ HALKA ARZ TALEP TOPLAMA TARİHİ NEDİR?

Yiğit Akü Malzemeleri Nakliyat Turizm İnşaat San. ve Tic. A.Ş., 29 - 30 - 31 Mayıs 2024 tarihlerinde halka arz edilecek.

YİĞİT AKÜ HALKA ARZ HİSSE FİYATI NE KADAR, KAÇ TL?

Yiğit Akü Malzemeleri Nakliyat Turizm İnşaat San. ve Tic. A.Ş. halka arz fiyatı 34,68 TL olarak belirlendi.

YİĞİT AKÜ HALKA ARZ SPK ONAYLI İZAHNAME İÇİN TIKLAYIN

YİĞİT AKÜ HALKA ARZ HANGİ BORSADA GERÇEKLEŞECEK?

Yiğit Akü Malzemeleri Nakliyat Turizm İnşaat San. ve Tic. A.Ş. halka arz YILDIZ PAZAR'da işlem görecek.

YİĞİT AKÜ HALKA ARZ BORSA KODU NEDİR?

Yiğit Akü Malzemeleri Nakliyat Turizm İnşaat San. ve Tic. A.Ş. 'nin Borsa İstanbul'daki borsa kodu YIGIT olarak belirlendi.

YİĞİT AKÜ HALKA ARZ EŞİT Mİ ORANSAL MI?

Yiğit Akü Malzemeleri Nakliyat Turizm İnşaat San. ve Tic. A.Ş. halka arzı eşit dağıtım yöntemiyle yapılacak.

YİĞİT AKÜ HALKA ARZ KAÇ LOT VERİR?

Dağıtılacak Pay Miktarı (Olası) - Bireysel Yatırımcı Grubu

2.1 Milyon katılım ~ 29 Lot (1005 TL)

2.5 Milyon katılım ~ 24 Lot (832 TL)

2.9 Milyon katılım ~ 21 Lot (728 TL)

3.3 Milyon katılım ~ 18 Lot (624 TL)

3.7 Milyon katılım 16 Lot (554 TL)

4.1 Milyon katılım~ 15 Lot (520 TL)

4.5 Milyon katılım ~ 14 Lot (485 TL)

4.9 Milyon katılım ~ 12 Lot (416 TL)

YİĞİT AKÜ HALKA ARZ HANGİ BANKALARDA VAR?

Al Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Akbank T.A.Ş.

Alb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Anadolu Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Anadolubank A.Ş.

Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.

Aktif Yatırım Bankası A.Ş.

Bizim Menkul Değerler A.Ş.

Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Burgan Bank A.Ş.

Deniz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

DenizBank A.Ş.

Dinamik Menkul Değerler A.Ş.

Garanti Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Garanti Bankası A.Ş.

Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Global Menkul Değerler A.Ş.

Konsorsiyum - Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Türkiye Halk Bankası A.Ş.

Icbc Turkey Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Ing Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Ing Bank A.Ş.

Investaz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Konsorsiyum - İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Türkiye İş Bankası A.Ş.

Marbaş Menkul Değerler A.Ş.

Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Fibabanka A.Ş.

PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.

Qnb Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Qnb Finansbank A.Ş.

Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Şekerbank T.A.Ş.

Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Odea Bank A.Ş.

Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Ünlü Menkul Değerler A.Ş.

T. Vakıflar Bankası T.A.O.

Yapı Kredi Menkul Değerler A.Ş.

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.

Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.

Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

T.C. Ziraat Bankası A.Ş.

Pay Menkul Değerler A.Ş.

Prim Menkul Değerler A.Ş.

NOT: Yukarıda yazılı bilgilerin tamamı Yiğit Akü Malzemeleri Nakliyat Turizm İnşaat San. ve Tic. A.Ş. tarafından 'halka arz' için yayımlanan İzahnameden alınmış olup yatırıp tavsiyesi değildir!

G.Saray'dan ses getirecek transfer hamlesi!
Mertens'ten G.Saray'a müjde!
DİĞER
Eski eşler mezuniyette bir arada! Kaya Çilingiroğlu ile Feraye Tanyolaç'dan oğulları Hüseyin Kaya'nın mezuniyetinde aile pozu!
Son dakika: İspanya ve Norveç Filistin’i resmen tanıdı: Sıra İrlanda'da! Dünyaya 'iki devlet' mesajı
F.Bahçe'ye bomba hoca adayı! Görüşmeler başladı
Nelsson'dan G.Saraylı taraftarlara sert tepki!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
BİM AKTÜEL KATALOG 28 MAYIS | Bu Salı Bim'de hangi ürünler indirimde?
Küçükçekmece su kesintisi | Sular ne zaman gelecek? (28 Mayıs)
Başakşehir su kesintisi | Sular ne zaman gelecek? (28 Mayıs)
HOROZ LOJİSTİK HALKA ARZ kaç lot verir, hisse fiyatı, hangi bankalarda var? | HOROZ Lojistik kargo hizmetleri
DGS GEÇ BAŞVURU EKRANI | DGS geç başvuru nasıl yapılır? Hangi bankalara ödenir?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Mertens'ten G.Saray'a müjde! Mertens'ten G.Saray'a müjde! 13:20
İşte Sultanlar'ın ABD kadrosu! İşte Sultanlar'ın ABD kadrosu! 12:48
Çekya - Türkiye maçı ne zaman? Çekya - Türkiye maçı ne zaman? 12:09
Belçika'nın kadrosu açıklandı! Batshuayi ve Mertens... Belçika'nın kadrosu açıklandı! Batshuayi ve Mertens... 12:07
Ligin en centilmeni Fırtına! Ligin en centilmeni Fırtına! 12:05
Türkiye - Portekiz maçı ne zaman? Türkiye - Portekiz maçı ne zaman? 12:05
Daha Eski
Türkiye - Gürcistan maçı ne zaman? Türkiye - Gürcistan maçı ne zaman? 12:02
Özbek'ten takıma şampiyonluk çileği Özbek'ten takıma şampiyonluk çileği 11:53
Beşiktaş'ta hayrete düşüren gerçek! Kupayı aldılar ama... Beşiktaş'ta hayrete düşüren gerçek! Kupayı aldılar ama... 11:13
EURO 2024 ne zaman başlayacak? EURO 2024 ne zaman başlayacak? 11:00
G.Saray'dan ses getirecek transfer hamlesi! G.Saray'dan ses getirecek transfer hamlesi! 10:56
Filenin Sultanları Almanya karşında! Filenin Sultanları Almanya karşında! 10:49