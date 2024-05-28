Haberler Haberler BİM AKTÜEL KATALOG 28 MAYIS | Bu Salı Bim'de hangi ürünler indirimde?

BİM AKTÜEL KATALOG 28 MAYIS | Bu Salı Bim'de hangi ürünler indirimde?

Bim'de bu hafta aktüel ürünler arasında onlarca ürün inanılmaz indirimlerle satışa çıkıyor. Her hafta Salı ve Cuma günleri indirim rüzgarları estiren Bim zincir marketleri, aktüel ürünlerle raflarıyla dolduruyor. 28 Mayıs Salı gününden itibaren geçerli olacak BİM aktüel ürünler kataloğunu sizler için derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mayıs 2024 Salı 12:10 Güncelleme Tarihi: 28 Mayıs 2024 Salı 12:20
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BİM AKTÜEL KATALOG 28 MAYIS | Bu Salı Bim'de hangi ürünler indirimde?

BİM AKTÜEL KATALOG 28 MAYIS | Bim'de bu Salı dondurulmuş gıdalar, kuru yemişler, bitki çayları, meşrubatlar, makyaj malzemeleri, dekorasyon ürünleri indirimlerle satışa çıkıyor. Binlerce ürünü piyasadaki birçok satıcıdan daha uygun fiyatlarla satışa koyan BİM, aktüel ürünleriyle müşterilerini sevindirmeye devam ediyor. İşte BİM'in 28 Mayıs Salı tarihli aktüel ürünler kataloğu...

28 MAYIS SALI BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

  • Greenwood Bitki Çayı ve Yeşilçay Çeşitleri: 22,50 TL

  • Kavrulmuş Kaju Simbat 300 g: 105 TL

  • Kavrulmuş Badem Simbat 300 g: 109 TL

  • Çiğ Badem Simbat 300 g: 109 TL

  • Tuzlu Dakota Çekirdek Simbat 150 g: 10 TL

  • Fındıklı Kuruyemiş Bar Simbat 4x30 g: 39,50 TL

  • Deniz Tuzlu Tortilla Mısır Cipsi Party 130 g: 16,50 TL

Sıvı deterjan Ariel 2,2 L: 229 TL

Sıvı Bylaşık Deterjanı Desto Premium 750 ml: 29,50 TL

Arap Sabunu Doa 1 L: 36,50 TL

Hijyenik Ped Sleepy Extra Mega Normal: 78,50 TL

Hijyenik Ped Sleepy Extra Mega Gece: 78,50 TL

%3 Yağlı Yoğurt İçim 3 kg: 104,50 TL

Az Yağlı Ayran: 4,95 TL

Çilekli Kefir Altınkılıç 1 L: 49,50 TL

Piliç Jülyen Sosis Aytaç 500 g: 65 TL

Soslu Dana Döner Namet 300 g: 109 TL

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