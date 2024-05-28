Haberler A Milli Futbol Takımı Çekya - Türkiye maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | EURO 2024

Çekya - Türkiye maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | EURO 2024

EURO 2024'te heyecan başlıyor. A Milli Futbol Takımı'mız, Çekya ile karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Çekya - Türkiye maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mayıs 2024 Salı 12:09 Güncelleme Tarihi: 28 Mayıs 2024 Salı 12:30
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Çekya - Türkiye maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | EURO 2024

Çekya - Türkiye maçını canlı takip etmek için TIKLAYIN

Avrupa Şampiyonası heyecanla bekleniyor. A Milli Futbol Takımı'mız, Çekya ile kozlarını paylaşacak. Almanya'da düzenlenecek olan EURO 2024'te A Milli Futbol Takımı'mız, Gürcistan, Portekiz ve Çekya ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm bilgiler merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Çekya - Türkiye maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ÇEKYA - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Çekya - Türkiye maçı 26 Haziran Çarşamba günü saat 22:00'da TRT 1'de canlı yayınlanacak.

ASpor CANLI YAYIN

Özbek'ten takıma şampiyonluk çileği
F.Bahçe'ye bomba hoca adayı! Görüşmeler başladı
DİĞER
SON DAKİKA HABERLERİ: Fenerbahçe’de büyük kriz! Yıldızlar sezon biter bitmez resti çekti: ‘İsmail Kartal varsa biz yokuz’
PKK'lı Murat Karayılan çırpınıyor! "Operasyonlar kapsamlaşacak" deyip çaresizliği kabullendi: "Türkiye her tepeye hakim, sürekli vuruyor"
Nelsson'dan G.Saraylı taraftarlara sert tepki!
Beşiktaş'ta hayrete düşüren gerçek! Kupayı aldılar ama...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Türkiye - Portekiz maçı ne zaman?
Türkiye - Gürcistan maçı ne zaman?
BİM AKTÜEL KATALOG 28 MAYIS | Bu Salı Bim'de hangi ürünler indirimde?
Küçükçekmece su kesintisi | Sular ne zaman gelecek? (28 Mayıs)
Başakşehir su kesintisi | Sular ne zaman gelecek? (28 Mayıs)
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Çekya - Türkiye maçı ne zaman? Çekya - Türkiye maçı ne zaman? 12:09
Belçika'nın kadrosu açıklandı! Batshuayi ve Mertens... Belçika'nın kadrosu açıklandı! Batshuayi ve Mertens... 12:07
Ligin en centilmeni Fırtına! Ligin en centilmeni Fırtına! 12:05
Türkiye - Portekiz maçı ne zaman? Türkiye - Portekiz maçı ne zaman? 12:05
Türkiye - Gürcistan maçı ne zaman? Türkiye - Gürcistan maçı ne zaman? 12:02
Özbek'ten takıma şampiyonluk çileği Özbek'ten takıma şampiyonluk çileği 11:53
Daha Eski
Beşiktaş'ta hayrete düşüren gerçek! Kupayı aldılar ama... Beşiktaş'ta hayrete düşüren gerçek! Kupayı aldılar ama... 11:13
EURO 2024 ne zaman başlayacak? EURO 2024 ne zaman başlayacak? 11:00
G.Saray'dan ses getirecek transfer hamlesi! G.Saray'dan ses getirecek transfer hamlesi! 10:56
Filenin Sultanları Almanya karşında! Filenin Sultanları Almanya karşında! 10:49
Boston Celtics NBA finalinde! Boston Celtics NBA finalinde! 10:20
F.Bahçe'ye bomba hoca adayı! Görüşmeler başladı F.Bahçe'ye bomba hoca adayı! Görüşmeler başladı 10:19