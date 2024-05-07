Kırık diş!

KONYASPOR'UN direnmesi sürpriz değil. Hafta içinden itibaren şehrin ileri gelenleri, milletvekilleri tesislerde bu maç için takımı bilediler. Bu maçları sezon içinde çok ama çok oynadı Fenerbahçe.

Daha yakın tarihte Pendikspor var. İsmail Hoca'nın kurgusunda ezber yine bozulmadı. Bu kalabalığa ilk yarı tek santrfor ile saldırdı, sonrasında Batshuayi ile dengeyi sağladı.

Topa ve pozisyonlara hakim olmalarına rağmen, tabelayı değiştiremiyorlardı. Ve Edin Dzeko belki de gole en çok yaklaştığı maçtaydı. Vurdu kaleciye, vuramadı auta. Kafayı vurdu yine auta. Tam O'na göre pozisyonlarda kaçtı bunlar üstelik.



Tadic'in maç başındaki karşı karşıyasını ekleyebiliriz buna.

Takımı "şampiyon yapsın" diye gelenler "kırık diş" oldular en kritik 90 dakikada. Böyle maçların taktiğinin içinde "ekstra" performanslar gerekir. Rakibin santrforu attı, senin ki yapamadı.

Bu kadar basit aslında durum.

Fenerbahçeliler'in klasiğidir, ilk fatura teknik adamındır. Bu da ne kadar doğrudur.



Ben verilen ve girilen pozisyona bakarım. Takım bunlarda üstünse, diğer taraf performanstır. Oyunculara kalır.

Olmadı. Sivas'daki beraberlik ile umutlar dibe vurmuştu aslında.

Ne oyuncular bu baskı ile başa çıkabildi, ne de İsmail Kartal bu yükü onların omuzlardan alabildi.

Teker teker "yoklar" arasına karıştılar. Üç maç, altı puanlık fark.

Galatasaray altın tepside bekliyor şampiyonluğunu. Fenerbahçe kart sınırındaki oyuncularının bazılarından da mahrum edilir, muhtemelen Seyrantepe'deki dev derbi öncesi. Çünkü bu ligde sürpriz sadece Fenerbahçe'nin yaşayabileceği bir durum. Bu geçmişte yaşananlarla sabit.

Düzeni kuranlar "başkalarının" sürpriz yaşamasına izin vermediler.