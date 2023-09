Hakem de yenilir!

Fenerbahçe'nin bu sezon çok fazla artısı var. Dilerseniz yazıya bu artılarla başlayalım.

1- Kaleye gelen ilk top gol olmuyor.

Livalovic kaleye müthiş bir güven kattı. Varyemez değil, golyemez bir kaleciye evriliyor.

2- Anadolu kulüpleri yıllardır sprinter oyuncularla sonuç almaya çalışıyor, bunu da başarıyorlardı. Ama Fenerbahçe savunması artık buna da hazır durumda. Hem seriler hem de konsantrasyonları yüksek.

3- Eskiden hakemle oynayanlar şimdilerde topunu oynuyor! Kötü niyetli hakemlerin bile yapacak bir şeyi kalmıyor!

Uzun lig maratonunda Fenerbahçe yener de yenilir de elbette. Ama kaybetse dahi kaybetmeyeceği şey "saha içi istatistikler." Her zaman iyi oynayacaklar, her zaman baskılı olacaklar, her zaman oyun üstünlüğünü alacaklar. Gerisi biraz da şans… İrfan Can Kahveci sezonun yeni transferi gibi. Topu ayağına aldığında, alabilmek gerçekten çok zor. Hızlı olsa onu bu ligde izleyemezdik. Attığı golü inanın iğne deliğinden geçirdi.

Umarım böyle devam eder ki ederse onu kimse kesemez.

Tadic'in ofsayt diye dakikalarca izlenen pozisyonu hakemlerin, "olmayanı arama" çabasıydı!

Faule maruz kalmış, sarı kartla cezalandıracak bir pozisyonda ofsayt aramak hiç adil bir davranış değil.

Yapman gereken avantajı oynatıp arkana bakmamak. Ben hakemin yenilemeyeceğine inanan biriyim.

Ama Fenerbahçe sanki hakemi de yendi dün gece… Böylesi yoğun bir takvimde galibiyet önemliydi. Ama yenersen Başakşehir'i kaymaklı ekmek kadayıfı olacak.