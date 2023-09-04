Basit oyun!

Maçın ilk yarısındaki kadar birbirine uzak kalan Fenerbahçe'yi uzun zamandır izlememiştim. Bloklar arasındaki mesafe uzadıkça oyunu rakip sahaya yıkma planı boşa çıktı. Böyle olduğunda Fenerbahçe inanılmaz etkisizleşiyor. Düşünün koskoca ilk yarıyı korner dahi atamadan bitirdi. Ankaragücü'nün diri ve istekli oyunu orta saha üstünlüğünü almasını sağladı. Bu arada İsmail Yüksek'in gereksiz ekstralar yapmaya çalışması Fenerbahçe kalesine pozisyon olarak geldi. İsmail kardeşim; biz seni basit futbol oynadığın için sevdik. Seni bugünlere risksiz futbolun getirdi. Sahanın en çok dövüşülen bölgesi artistlik hareketleri kaldırmaz. Bence eskisi gibi devam et.

Ne demiş Johan Cruyff: "Futbol basit bir oyundur, zor olan ise basit oynamaktır."

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Dzeko'nun sürekli oyunun içinde olduğu, rakibe pres yaptığı, top kaptığı, asist yaptığı ama çok basit golleri atamadığı bir maç oldu. Altıpastan 3 tane net pozisyonda doğru kararı veremeyince fark bir türlü açılmadı. Kötü oynadı desek ayıp olur, daha zorlarını attığı golleri atamamak ona yakışmadı.

Kitsiou'nun Fred'e müdahalesi çok net penaltıydı. Bu kadar net pozisyonu görmeyen hakem ya kötüdür ya da kötü niyetlidir!

6 numara ihtiyacı her maç belirgin bir şekilde göze çarpıyor. Yapılacak son bir transferle bu takım çok iyi işler yapacak.

Son olarak Avrupa Şampiyonu olan voleybol milli takımımızı tebrik ediyorum.