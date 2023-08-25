Fred ile Ferdi!

Arkadaş bu Szymanski nasıl bir oyuncu? Arkada rakibi kesiyor, önde aklını alıyor! Oyun zekasının bizim ligde inanın karşılığı yok. Futbol; "tahmin edilmeyenlerin oyunudur" ya… Tam da öyle bir silah… Öngörülemez bir oyuncu… Bu durum onu herkesten öne çıkarıyor. Sen orta yapsın derken şut atıyor; neden pas vermedi derken golü atıveriyor. O yüzden bence Fenerbahçe'nin en iyi transferi. Hem pres yapıyor, hem savunmaya yardım ediyor. Yeri geldi mi ön alanın en pratik adamı oluveriyor. Ferdi baba ki esasında ismi Fred; 40 yıllık Fenerbahçeli gibiydi! F.Bahçe'nin Fred'i de iyi Ferdi'si de!

Fenerbahçe soldan soldan vurdu rakibi… Ferdi-Tadic ikilisi sadece ligimizde deği Avrupa'da da çok can yakar. İsmail Kartal'ın hep dikkatli, skor ne olursa, rakip kaç kişi olursa olsun hep sonuç odaklı hamleleri çok önemliydi. Fenerbahçe yönetimi gerçekten inanılmaz bir kadro oluşturdu. Vallahi helal olsun. Teknik adama bu kadar alternatifli bir kadro sunduğunda, işler olumlu yönde değişiyor. 5-1'lik bir skor alan sarı-lacivertliler gruplara kendini attı. Hem hücumda hem de savunmada doğruları yapan, 10 kişi kalan rakibe karşı nasıl ve hangi oyuncularla oynayacağını bilen İsmail Kartal net bir şekilde maçın yıldızı oldu. Bir teknik adam sahadaki en iyi oyuncu kadar etki verdiğinde iş biter dostlar. Bu saatten sonra rakiplere bakacağız.