Çakmaktaş!

Öncelikle şunu söyleyeyim; Samsunspor tribünlerine bayıldım. İşte ismi süper olan ligin takımı böyle olur. Sezona keyfin babasını katacaklarına eminim. Şu zemin problemimi çözmeleri şartıyla! Maçın ilk yarısı iki takımında birbirlerini ölçüp tartmasıyla geçti. İsmail Kartal büyük planını kanatlar üzerine kurmuştu. Lakin ne yaptığını bilen Samsun savunması dengeli ve dikkatliydi. Bu tip durumlarda merkez hücumu önem kazanıyor. Ne Mert Hakan ne de İsmail atak başlangıcını yapabilecek kalibrede değiller. Fred ilk maçı olmasına rağmen önemli bir kalite olduğunu hepimize gösterdi. Attığı ama sayılmayan golde bence hakem hatası vardı. Aksiyonun başına dön diyor kural. Bu hakemler neredeyse maçın başına dönecekti! Top Samsunspor'un kontrolüne geçtiği anda işte tam da orası aksiyon başlangıcı kabul edilir. Ne yazık hakemler dahi bu kuralı bilmiyor. Biz neyi kime anlatıyoruz? 60'a 40 topla oynayan, 1'e karşı 0.1 gol beklentisiyle oynayan Fenerbahçe galibiyeti haketti. Eksikler elbette var. Ama Fred'in yanına yapılacak istasyon transferi sarılacivertlilerin lige ağırlığını koymasını sağlayacaktır. Szymanski'nin bir rahatsızlığı olduğu söylendi. Zaten sıkıntı olmasa bence kadroya yazılacak ilk isim. Bu sezona çok net damgasını vuracak. Kısa bir süre oyuna girmesine rağmen ayağına değen her topu olumlu değerlendirdi. Fenerbahçe 7 haneli rakamlara satabileceği yeni bir oyuncu buldu. Bu Samsunspor çok can yakar. Her takıma deplasman gibi deplasman olacak.