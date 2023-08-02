Patates!

Rakip deyim yerindeyse, "patates!" İsmail hoca ilk maçta gerekli skoru aldığı Zimbru karşısına kim Fenerbahçe formasını layığı ile giyebilir kadrosu çıkardı. Dün itibarıyla kim kalacak, kim gidecek mevzusu bence netleşmiştir. B kalite adam öyle bir orta yapar ki; A kalite bile vuramaz. O yüzden her mevkinin adamı A kalite olmak durumunda… Bir eksik sana ~1 yazar! O golü atamazsın, o golü yersin! Tam değil, yarım olursun. Şampiyon değil ikinci olursun! Yarım yamalak takımdan bu kadar!

Hangisi geçer akçe?

Tadiç transferinin ne kadar doğru olduğunu oyunda kaldığı her an hissettik. Yıldız oyuncu kendini belli ediyor. İsmail hocanın en önemli problemi Batshuayi olacak gibi. Takıma nasıl monte edeceğini şaşıracak! Savunmaya yardım ediyor, adam kovalıyor, pres yapıyor, üzerine asist yapıp, gol atıyor. Savaşmayı bırakıp gitmezse önemli işler yapacak. Umarım Djeko'nun gölgesi altında kalmaz, beraber forma için dövüşürler.

Forma dövüşü demişken…

Her oyuncu Fenerbahçe formasının kıymetini bilecek, gaza basacak. Takımda kalmak, hizmet etmek isteyenler tabi…

Elbette rakibin çok zayıf olduğunu bir kenara yazdık. Ama İsmail Yüksek'in yüksek performansı geçen sezondan beri gözümüze çarpıyor. 8+3 garabetinin olduğu bir dönemde en çok kullanılacak oyuncu gibi duruyor. Hep beraber göreceğiz.