Böylesini görmedim!

Sayın Ali Koç ve ekibi; gördünüz mü kurduğunuz kadroyu? Bu ekibin şampiyon olabilme ihtimali var mı? Bence hiçbir zaman olmadı. Peki Jesus'a ne demeli? Bazı doğru isimlerle, uyumsuz isimleri sahaya sürerek, "Ben haklıyım" demeye çalışıyor hala! Jesus Fenerbahçe'nin hocası olamaz. Böylesine "katır" inadı olan bir adam yarışamaz. Zira her daim kendini haklı çıkarmaya çalışacaktır. 60-70 dakika itibarıyla yıldızların değil, savaşçıların maçıydı. İnanılmaz ikili mücadelelere şahit olduk. Şunu çok net söyleyeyim; 20 yıldır rakibin kalibresinin bu kadar altında bir takım kurulmadı. Koskoca ilk yarıyı tek bir isabetli şut atmadan bitirdi F.Bahçe! Bu şekilde yarışman mümkün mü?



Geçen haftayı yiyip, içerek hatta sabahlayarak geçirmiş Galatasaray karşısında farklı mağlup oluyorsun. Taraftarın, şampiyonluk gitti ama bari bir derbi galibiyeti alalım derken… Hepinize yazıklar olsun! Hala hakemler, federasyon, MHK bize düşman mı diyeceksiniz? Fenerbahçe'nin düşmanı; doğru düzgün kadro yapmayan, taraftara hayal satan, gereksiz düşmanlar belirleyip cepheler açanlardır. Sezon başından beri bunu anlatmaya çalıştım. Dinleyenler, dinlemeyenler oldu. Ne yazık ki haklı çıktım. Fenerbahçe formasını, Fenerbahçe teknik direktörü ünvanını haketmeyenleri getirirseniz; Fenerbahçe başkanlığını götüremezsiniz. Layık olun Fenerbahçe'ye… Yoksa bırakın gidin! İki maçta da hakkıyla galip gelen ve şampiyon olan Galatasaray'ı kutluyorum.