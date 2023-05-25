Bi zahmet!

Başından sonuna Fenerbahçe'nin baskın olduğu bir karşılaşmaydı. İki takım arasındaki farkı her dakikada inanılmaz bir şekilde hissettik. Özellikle Arda artık neredeyse Zidane'a bağladı. Bunu onu övmek için söylemiyorum. Çocuk gerçekten farklı bir seviye… Artık farklı bölgelerde oynama işini de beceriyor. Zaten en çok bu yönünü geliştirmesi gerekiyor. Dünya futbolunda sadece bir mevkiyi oynayanlar değil farklı işler yapabilenler daha değerli. Arda yavaş yavaş başka bir seviye geçiyor. Tek ihtiyacı sürekli oynamaktı… Luan Peres - Ferdi ve Arao üçlüsü; tandemin yani Samet ve Slazai'nin eksiklerini görmemizi engelledi! Zaten Fenerbahçe 2 farkla öne geçtiğinde tutulması zor bir takım oluyor.

Sarı- lacivertlilerin rakibini beklemeden kazanarak alabileceği tek kulvar Türkiye Kupası. Bir zahmet kupayı alsınlar. Jesus'un savunmayı 4'lü yapması gerektiğini sezonun sonunda anlaması Fenerbahçe'ye belki de 1 yıl kaybettirdi. Rıza Çalımbay'ın golü yedikten sonra "saldırgan" oynaması Fenerbahçe'nin ekmeğine yağ sürdü. Yine de helal olsun. Geçen yılın kupa şampiyonu bu sezonda elinden geleni yaptı. Fenerbahçe'nin sezonu kupasız kapatması kabusların en büyüğü… Bu kadar para harcanmışken en azından Türkiye Kupası'nı alma ve Avrupa Ligi'ne kalma şansı önüne kadar geldi. Jesus bir zahmet şu takımla kupayı alıversin!