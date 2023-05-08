Güldürmeyin beni!

Artık şu saatten sonra, "takım şöyle oynadı, böyle oynadı" demenin alemi yok. Kötü de oynasan kazanman gereken haftalar bunlar… Jesus'un diziliş ve oyuncu seçimlerindeki hatalar artık iyice başka noktalara geldi. Özellikle Arda'nın sağ tarafa hapsedilmesine tahammül edemiyorum. Koskoca maçı sırf bu yüzden etkisiz eleman gibi tamamladı. Özellikle sosyal medyada bir geyik var! Fenerbahçe'nin hedefi 1 milyon penaltı diye! Fenerbahçe taraftarına sesleniyorum; bunlara kulağınızı kapatın, gülün geçin. İnanın bir ya da belki iki penaltı dışında hepsi doğru kararlardı.



Bu kadar rakip ceza sahası içerisinde oynarsan rakibin hata yapma, penaltıya sebep olma ihtimali artar. Futbolcunun kötü oynayanına değil, kötü mücadele edenine çok kızıyorum. Fenerbahçe sanki şampiyonluk yarışında değilmiş gibi oynuyor. Sadece sahadakiler değil kulübedeki Jesus'da öyle… İyice şahkülü kaymış durumda. Kimsenin şampiyonluğu düşündüğü filan yok. Düşmemeye oynayan takımlara verilen puanlar yüzünden şampiyonluk gitti. Giresun'u iki maçta da yenemeyen Fenerbahçe, rakibi Galatasaray'ı deplasmanda mı yenecek? Güldürmeyin beni!