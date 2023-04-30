10 kişi oynayabilmek

Ya arkadaş Fenerbahçe kazansa da kaybetse de hep bir şeyler oluyor, şöyle rahat rahat maç izleyemiyoruz! Taraftarın sürekli yüreği ağzında! 2 farkla öndeyken, rakibi iyice kendi sahasına sıkıştırmışken İrfancan'ın gördüğü kırmızı kart az kalsın bir çuval inciri mahvedecekti. Neyseki 3. gol erkenden geldi, Sivasspor'un gardı iyice düştü. Bu arada İrfancan'ın kırmızısı yüzde yüz doğru. Tartışılacak bir durum yok. Ancak bu kırmızının esas nedeni dönen toplarda rakibi karşılayan oyuncunun faul yapmayı bilmemesi! İrfancan gerçekten faulle nasıl rakip durduracağını bilmiyor. Daha yumuşak yapacakken ayarı kaçırdı. Bunu birçok maçta yapıyor.

Fenerbahçe kanat organizasyonlarını çok iyi yaptı. Zaten son haftalarda kanatlardan girerek çok sayıda pozisyon ve gol buldular. Jesus sonunda 10 kişi kalındığında nasıl oynanması gerektiğini öğretti takımına! Beşiktaş karşısında bunu becerememişti! Bekleyen, gücünü ekonomik kullanan, dengeli oynayan Fenerbahçe uzun süre eksik oynadığı maçı rahatça kazandı. Uzun süredir olmayan Luan Peres'i gerçekten beğendim. Yokluğu Fenerbahçe'yi çok etkiledi. Bazı hocaların önce- sonra oynama takıntısını anlamakta güçlük çekiyorum. Bak önce oynadın, kazandın. Şimdi rakiplerin oynayacağı maçı rahat rahat izleyeceksin.