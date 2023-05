Hadi bakalım!

Rövanşlı karşılaşmalarda iki maçı da düşünerek hareket etmek gerekir. "Muhtemel Kral" Valencia olmayınca Jesus işi İstanbul'da bitiririm düşüncesindeydi. Lakin Jesus'un hala anlayamadığım, çözemediğim, anlam veremediğim bir kararı var.

Pedro'yu her halükarda oynatmak!

Teknik direktörlüğe yeni başlayan bir kişi dahi Pedro'nun tek santrafor oynayamayacağını bilir!

Pedro'nun 3. bölgede yapabileceği yegane şey yardımcı forvet olabilmektir. Geçmişi;

Türkiye'de yapacaklarını göstermez.

Uyum sağlayamadı ne yazık ki!

Fazlasını beklemek, 10 kişiyle oynamak anlamına geliyor.

H H H

Gradel- Ferdi eşleşmesi maça dair en güzel şeydi. İki oyuncunun üst düzey mücadelesini izlemeye doyamadım.

Luan Peres'in takıma dönüşü savunma anlamında birçok sıkıntıyı çözmüş gibi görünüyor. Keşke sakatlık yaşamasaydı.

Arda'yı, 'dinlendirmek' hayatımda gördüğüm en tuhaf karar. Bu çocuk henüz 18 yaşında… Her maçta at sahaya, gelişsin. Ben 18 yaşındayken pek yorulmuyordum!

H H H

Tek santraforla oynamayı pek bilmeyen Fenerbahçe gol yollarında pek etkili olamadı.

Ama sarı- lacivertli takımın normal şartlarda her duruma hazırlıklı olması gerekiyor.

Bu sezon galip gelerek alacağın en yakın kupa Türkiye Kupası.

Avrupa'ya gidişin en kestirme yolu… Çok fazla pozisyon vermediği, çok fazla pozisyona giremediği karşılaşmada sarı- lacivertliler berabere kalarak işi ikinci karşılaşmaya bıraktı. Bence doğru kadro ve dizilişle Fenerbahçe turu geçer.

Hep beraber göreceğiz.