Kara Ağaç Destanı 11. bölüm fragmanı izle FULL | TRT 1 Kara Ağaç Destanı yeni bölüm fragmanı İZLE TEK PARÇA

Kara Ağaç Destanı TRT 1 ekranlarında her hafta Cuma akşamları yayınlanıyor. Dönem dizisi severlerin dikkatini çeken Kara Ağaç Destanı 11. bölüm fragmanı izleme linki sorgulanıyor. Kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için Kara Ağaç Destanı 11. bölüm fragmanı haberimizde...

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KARA AĞAÇ DESTANI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Öğrendiği sırla hayatı altüst olan Sultan, Kara Ağaç'ta kalmaya verir. Diğer tarafta Ömer ile Gülnaz'ın düğün hazırlıkları tüm hızıyla sürer. Karaağaç'a has adetlerle yürütülen düğün süreci Ömer'e ağır gelir.

Ayten, hapisten kurtulmak için sırrı Latif Bey'le de paylaşmaya karar verir. Latif Bey, Celal Ağa'ya karşı kullanacağı bu fırsatı kaçırmaz. Celal Ağa, sessiz ve derinden ilerleyerek büyük planına devam eder. Celal Ağa, istediğini elde ederse Kara Ağaç'ın rakipsiz, tek hâkimi olacaktır.

KARA AĞAÇ DESTANI 11. BÖLÜM FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN KARA AĞAÇ DESTANI TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

KARA AĞAÇ DESTANI KONUSU NEDİR?

Kara Ağaç Destanı"nda; 1950 ve 1970'li yıllarda Anadolu'nun kadim topraklarında iyiliğin yanında kötülüğün, varlığın dünyası ile yokluğun gerçeği yan yana anlatılırken heyecan, hüzün ve sevda kalplere dokunacak.

KARA AĞAÇ DESTANI OYUNCULARI