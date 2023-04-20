Hadi bakalım!

Rossi pozisyonu bulduğunda atamaz, Samet ise saçma bir pas verip gol yenilmesine neden olur. Bu durum esasında futbolun altın kuralını gösteriyor bizlere… "İyi futbol iyi oyuncularla oynanır." Sen oyuncu bu hatayı nasıl yaptı diye kendine sorarken; aslında oyuncunun 'kapasitesi' budur! Düşük kaliteli bir futbolcu grubuyla gideceğin nokta bellidir. Halen takımını tanımayıp tuhaf kadroları sahaya süren Jesus'la önümüzdeki sene devam etmek yönetimin en büyük yanlışı olur.

İrfancan'ı ve çok şeyler beklediğimiz Arda'yı yine uygun olmayan bölgelerde oynattı Jesus! Sizce ne yapmaya çalışıyor? Vallahi ben anlamadım! Bu kadar saçmalaması inanın normal değil. Başakşehir takımının 10 kişi kalmasıyla sarı- lacivertliler oyunu rakip kaleye yıktı. Ama şuna emin olun; Başakşehir eksik kaldıktan sonra takımın başında kim olursa olsun avantajlıydı! Bu maçı bir geri dönüş hikayesi olarak değerlendirmek saçmalığın ağababasıdır!

Sahada herkes yerli yerinde, 11'e 11 iken Jesuslu Fenerbahçe'nin kazanması çok zordu. Başakşehire verilen kartlar doğru, Jesus'un taktiği yanlıştı. Hem takımdaki oyuncuların kalitesine hem de Jesus'a baktığım zaman inanın umudumu yitiriyorum. Lakin öyle de böyle de yarış devam ediyor. Bakalım gelecek günler bize neler gösterecek?