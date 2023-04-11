Fikrine aşık adamlar!
Altay'ı oynatarak bitirdin;
İrfancan Eğribayat'ı oynatmayarak… Emre Mor'u bitirdin;
Kahveci'yi yanlış yerde oynatarak bitirdin;
Aliovski'yi 3'lü oynama sevdandan bitirdin;
Serdar Dursun'u, İsmail Yüksek'i, Zajc'ı;
Taraftarların sabrını;
Yönetimin kredisini;
En sonunda da Fenerbahçe'yi bitirdin!
Arda'yı da bitirecektin ki "bizler" izin vermedik.
Yetmedi mi Jorge?
Doğru takımı ve oyunu değiştirmenin, fantezi yapmanın ne anlamı var?
H H H
Eğer yeni kuralla belirlenen 5 oyuncu değişikliği hakkı olmasa Jesus'un Fenerbahçe'si şampiyon potasına dahi giremezdi.
Anlayacağınız Portekizli teknik adam rakiplerin yapamayacağını yaptı takımına… Hep söylüyorum; Jesus kendi fikirlerine aşık bir adam.
Dolayısıyla kendi fikrinin en doğrusu olduğunu düşünüyor.
Gençlere tavsiyem; siz sakın Jesus gibi olmayın.
Fikrinize aşık olmayın.
Fikirlerinizle flört edin.
Zamanı geldiğinde, geliştiğinizde değiştirebilesiniz.
Jesus'un ısrarla oynayamadığı Arda yine günü kurtaran isim oldu.
Bakalım haftaya oynayacak mı?
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