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Emre Bol

Emre Bol

11 Nisan 2023 | Salı

Fikrine aşık adamlar!

Altay'ı oynatarak bitirdin;
İrfancan Eğribayat'ı oynatmayarak… Emre Mor'u bitirdin;
Kahveci'yi yanlış yerde oynatarak bitirdin;
Aliovski'yi 3'lü oynama sevdandan bitirdin;
Serdar Dursun'u, İsmail Yüksek'i, Zajc'ı;
Taraftarların sabrını;
Yönetimin kredisini;
En sonunda da Fenerbahçe'yi bitirdin!
Arda'yı da bitirecektin ki "bizler" izin vermedik.
Yetmedi mi Jorge?
Doğru takımı ve oyunu değiştirmenin, fantezi yapmanın ne anlamı var?
H H H
Eğer yeni kuralla belirlenen 5 oyuncu değişikliği hakkı olmasa Jesus'un Fenerbahçe'si şampiyon potasına dahi giremezdi.
Anlayacağınız Portekizli teknik adam rakiplerin yapamayacağını yaptı takımına… Hep söylüyorum; Jesus kendi fikirlerine aşık bir adam.
Dolayısıyla kendi fikrinin en doğrusu olduğunu düşünüyor.
Gençlere tavsiyem; siz sakın Jesus gibi olmayın.
Fikrinize aşık olmayın.
Fikirlerinizle flört edin.
Zamanı geldiğinde, geliştiğinizde değiştirebilesiniz.
Jesus'un ısrarla oynayamadığı Arda yine günü kurtaran isim oldu.
Bakalım haftaya oynayacak mı?

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Etiketler :
Altay, Fenerbahçe, irfancan eğribayat, Emre mor

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