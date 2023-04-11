Fikrine aşık adamlar!

Altay'ı oynatarak bitirdin;

İrfancan Eğribayat'ı oynatmayarak… Emre Mor'u bitirdin;

Kahveci'yi yanlış yerde oynatarak bitirdin;

Aliovski'yi 3'lü oynama sevdandan bitirdin;

Serdar Dursun'u, İsmail Yüksek'i, Zajc'ı;

Taraftarların sabrını;

Yönetimin kredisini;

En sonunda da Fenerbahçe'yi bitirdin!

Arda'yı da bitirecektin ki "bizler" izin vermedik.

Yetmedi mi Jorge?

Doğru takımı ve oyunu değiştirmenin, fantezi yapmanın ne anlamı var?

H H H

Eğer yeni kuralla belirlenen 5 oyuncu değişikliği hakkı olmasa Jesus'un Fenerbahçe'si şampiyon potasına dahi giremezdi.

Anlayacağınız Portekizli teknik adam rakiplerin yapamayacağını yaptı takımına… Hep söylüyorum; Jesus kendi fikirlerine aşık bir adam.

Dolayısıyla kendi fikrinin en doğrusu olduğunu düşünüyor.

Gençlere tavsiyem; siz sakın Jesus gibi olmayın.

Fikrinize aşık olmayın.

Fikirlerinizle flört edin.

Zamanı geldiğinde, geliştiğinizde değiştirebilesiniz.

Jesus'un ısrarla oynayamadığı Arda yine günü kurtaran isim oldu.

Bakalım haftaya oynayacak mı?