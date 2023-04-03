Git artık Jesus!

Hem Jesus'un hem de Fenerbahçe'nin durumunu belirleyecek çok önemli bir maçtı. Böyle bir karşılamada derbilerde hiç sonuç alamadığı 3'lü savunmayla sahaya çıkmak Jesus'un nasıl bir inadı olduğunun göstergesi. Bakın; bilirsiniz ben her zaman kitabın ortasından konuşurum. Doğrunun hakkını veririm. Şunu çok net söyleyeyim Arda'nın hakem Halil Umut Meler'e "yedirdiği" pozisyonun penaltıyla uzaktan yakından alakası yok. Arda'nın yerinde olsam hakeme gidip penaltı olmadığını söylerdim. Seni herkes bu kadar severken böyle ucuz hareketler yakışıyor mu? Hangi 3 puan doğruluktan önemli?

Pedro ve Mert Hakan tercihini anlayan var mı? Hele Pedro'nun 77. dakikaya kadar sahada kalmasına ne demeli? Jesus'un bu tercihleri, "Beni kovun" demenin Portekizcesi! Fenerbahçe yönetiminin yapacağı ilk şey Jesus'u aldığı oyuncularla beraber postalamak olmalı! Böylece tek bir derbi kazanamadan ülkesine geri döner. Beşiktaş takımını tebrik ediyorum. 10 kişi kalmalarına rağmen mücadeleyi hiç bırakmadılar. Özellikle Redmond oyuna girdikten sonra sanki 3 kişilik oynadı. Ali Koç yönetimi ilkleri yaşatmaya devam ediyor. Şenol Güneş kariyerinin ilk Kadıköy galibiyetini aldı. Bakalım daha neler göreceğiz? Şampiyonluk hayali dahi yaşayamadan bu sezon da çöpe gitti. Şunu unutmayın; artık kimse daha fazla bu rezaleti susarak izlemez!