Bırak!

Sevilla'nın isminden, takımda oynayan yıldızların isminden korkmasak ortaya farklı bir skor çıkardı. Bu rakibe karşı deplasmanda dahi geride oynamanın gereği yoktu. İnanın Fenerbahçe Sevilla'dan çok daha iyi bir takım. Hem Samet'i hem de Serdar Aziz'i ilk 11'e koymak iyi bir analiz yapılmadığının göstergesi! Eğer doğru bir çalışma yapılsaydı bu Fenerbahçe bu Sevilla'yı her türlü yenerdi. Eski günlerinden çok uzakta; "içi geçmiş yıldızlarla" dolu Sevilla'ya karşı, "korkak bir takımla" sahaya çıkan Jesus umarım ikinci maçta aynı hataları yapmaz. Gereksiz yere bu kadar kendi sahasına çekilen ve defansif bir oyun ortaya koyan sarı- lacivertliler saçma bir şekilde turu ikinci maça bıraktı. Bu maç kesinlikle Jesus'a yazar! Fenerbahçe İrfan Can'ı neden aldı? 8 numara performansından dolayı… Peki İrfan nerede oynuyor? Ne yazık ki sağ kanada hapsedildi! Maçın 87 dakikasını yürüye yürüye oynayan İrfan'ın yerine Arda'yı almak korkaklığın babasıdır! Bu Fenerbahçe bu Sevilla'yı çok rahat yenerdi. Korkak bir hocası olmasaydı! Önümüzdeki hafta rövanş maçı oynanacak. Bırak Fenerbahçe'yi çıksın yensin hoca. Bırak…