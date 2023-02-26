Kral belli

Konyaspor'la başlayalım; şurada 2-3 ay öncesine kadar taş gibi dediğimiz takım nasıl bu hale geldi? İnanın skorun misafir ekibin kırmızı kart görmesiyle bir alakası yok. Konya takımı maça 12 kişi de başlasa sonuç değişmezdi. Valencia müthiş gol istikrarına devam ediyor. Başka takımlar getirdikleri santraforları öve dursun, o sessiz sedasız gollerini atıyor. Son yıllarda gelen hiçbir golcü Valencia'nın sayılarına yaklaşamadı bile... Sezon sonu takımdan ayrıldığında çok aranacağını düşünüyorum. İstediği sözleşme 3 yıllıktı ve Fenerbahçe yönetimi 33 yaşındaki bir oyuncuya bu kadar uzun süreli imza attırmadı.

Bence doğruyu da yaptılar. Sezon sonu kim şampiyon olur bilinmez ama daha şimdiden ligin gol kralı belli. Valencia büyük ihtimalle açık ara kral olacak. Oosterwolde'yi ilk maçında çözemedik. Alışması için biraz süre gerekiyor. İyi ya da kötü diye erken konuşmamak lazım. Unutmayın Crespo'da hepimiz patladık! Uzun bir aradan sonra galibiyetle dönmek elbette önemlidir. Lakin liderliği bu kadar kolay verip üzerine de 6 puan fark yemenin sebeplerini hala anlayamıyorum. Son olarak depremde vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet yaralılara acil şifalar diliyorum. Allah bir daha böyle acı günler göstermesin inşallah. K

