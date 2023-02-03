Yeter artık!

İki takımında orta sahaları çabucak geçtiği, özellikle ilk yarıda temponun hiç düşmediği bir karşılaşma izledik. Pozisyon adına her şey vardı ama sahada doğru düzgün bir hakem yoktu! Mert Hakan'ın müthiş golünü VAR'a dahi gitmeden iptal etmesini, Batshuayi'nin ceza sahası içinde çok net düşürülmesini görmeyen ya da görmemezlikten gelen "hakemcik" ne yapmaya çalıştı? Ben söyleyeyim; tek amacı Fenerbahçe'yi şampiyonluk yolundan uzaklaştırmak! Başka bir açıklamasını bulamıyorum. Hakemin yanlışlarından, Jesus'un yanlışlarına gelelim. Geçen hafta takımı bir maestro gibi yöneten Arda neden kulübede? Zajc nerede?

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