Arda kimin?

İlk golde nasıl bir asist yaptı Arda? Sadece süper starların verebileceği bir pas… Peki Arda kardeşimiz Fenerbahçe'nin oyuncusu mu sizce? Ben cevap vereyim, henüz değil! 45 milyon TL'ye Fenerbahçe ile sözleşme imzaladı G.Birliği kulübü… Sonra ise bir G.Birliği yöneticisinin boşboğazlığı nedeniyle kalan 15 milyon TL hala Ankara kulübüne ödenmedi. Daha kötüsü ise; ödenmeyen rakam nedeniyle Arda'nın yeni sezonda, "Fenerbahçe para kazanmadan" başka bir kulübe imza atabilme tehlikesiyle karşı karşıya! Olacak şey mi bu?

Asist geliyor, gol oluyor, yapanlar bizim hep; "oynamalı" dediğimiz isimlerden. Haftalardır sadece koşucu oyuncularla maç kazanılamayacağını söylüyorum. Kreatif, sonuç alıcı oyuncu olmadan olur mu? Birileri koşacak, mücadele edecek; öteki işi bitirecek. İş bitirecek futbolcuları yanında oturtan hoca, maç kazanır ama kupa alamaz. Valencia'nın attığı 2. gol öncesi çok net ve "kurnazlıkla elle oynama" var. Hakem gözünün önündeki pozisyonu süzemedi ne yazık! Bu kupa mücadelesini uzatmadan bitirmek önemliydi. Zira Fenerbahçe'nin önünde ligin seyrini belirleyecek daha önemli karşılaşmalar var.