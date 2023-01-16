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Emre Bol

Emre Bol

16 Ocak 2023 | Pazartesi

Neden sevinmedi?

Fenerbahçe'de işlerin artık iyi gitmediğini Valencia'nın attığı golün ardından sevinmemesiyle gördük! Hep takımdaki her oyuncuyu çok iyi kullanıyor dediğimiz Jesus, sanırım düşündüğümüz kadar adaletli değil! Bu duruma çok üzüldüğümü söylemek isterim! Sarı- lacivertliler üzerindeki ölü toprağını atmak için; seri galibiyetler almak zorunda... Attığı gole sevinmeyen sadece Valencia mı? Bir de yedek kulübesine bakın lütfen! Takımın ayarları iyice kaçmış. Ne atılana sevinen ne de yenen gole üzülen var! Arda Güler "hoca yemeye" devam edecek gibi görünüyor. Bundan önceki teknik direktörler; hep hazır olmadığını savunuyordu. Oysa o her sahaya çıktığında, oynadığı futbolla, sadece bize değil; bütün futbol dünyasına, "Ben hazırım" mesajını verdi. Hoca kısmını anlamak zor vesselam! Elinde böyle bir değer varken, yanında oturtmanın mantığını çözemedim, çözemeyeceğim. Arda oyuna girince ve daha önemlisi rakip 10 kişi kalınca Fenerbahçe'nin daha etkili olduğu dakikalar başladı. Attığı gole sevinmeyen Valencia'nın attığı gole bu kez yedek kulübesi pek sevindi! Birisi Jesus'a, "kreatif oyuncu" kullanma klavuzu vermeli. Sadece koşan, basan, pres yapan oyuncularla ligin sonunu getirmesi zor görünüyor. Bu galibiyet tutunma adına önemli lakin şampiyonluk için yetmez. Transfer sezonunu eksikleri tamamlamak, yaraları sarmak için önemli. Umarım gereken yapılır ve sezonun ikinci yarısında kuvvetli bir Fenerbahçe izleriz.Neden sevinmedi?

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Etiketler :
Fenerbahçe, Valencia, Arda Güler, Arda

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