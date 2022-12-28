Elon Musk!

Gereksiz, sebepsiz, saçma sapan mağlubiyetlerin ardından oynanan Hatay karşılaşması, "neyin ne olduğunu" göstermek açısından önemliydi. Fenerbahçe gerçekten bir şampiyonluk adayı mı yoksa her şey bir illüstrasyon mu? Bakın sevgili dostlar; Fenerbahçe, Elon Musk gibi! Türk futboluna yepyeni düzen belirleyen bir hocası var. Jesus'la hangi sistemle, hangi oyuncularla oynansın, "hakemlerin müdahalesi" olmazsa ve takım eksik kalmazsa puan almayı başarıyor. Onlarca yıldır ligimizde hocalık yapıp bunu hala anlayamayanlar var! Ne yazık! Bazı maçlar, bazı oyuncuların ne kadar önemli olduğunu gösteriyor bizlere…

Mesela Rossi… Olmasa da olur denilen oyuncunun yapabileceği katkıları, Hatayspor karşısında net bir şekilde gördük. Sarı- lacivertlilerin şu anki takımında, "öte yana" atılacak oyuncu yok gibi. Yeter ki doğru oyuncular doğru maçlarda oynasın. Ön alan baskısı Fenerbahçe'nin en önemli silahı. Hatay ekibi ayağı temiz oyuncularıyla, silahı terse çevirmeye çalıştı. Ama arada kalibre farkı vardı. Stoperlerin gol katkısı yaptığı günleri unuttuk sanki! Gustavo bize hatırlattı. Şampiyonluk için stoperlerin gol katkısı çok ama çok önemli. Bu söylediğimin ne anlama geldiğini sezon bitince anlarsınız. Herkese mutlu yıllar…