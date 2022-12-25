Yapay hakem!

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, saha içerisinde artistlik yapan, hakemin etrafını gereksiz yere, sadece baskı altına almak için kuşatan oyuncularla ilgili yaptırım yapılacağını söylemişti. Trabzonspor- Fenerbahçe karşılaşmasında başkanın yaptırım uygulacağı öyle çok pozisyon oldu ki! Hep beraber göreceğiz yapılacak uygulamayı, verilecek cezaları… Maçın en önemli istatistiği, -eğer yapılsaydı- yalandan kurşun yemiş gibi kendini yere atan oyunculardan oluşacaktı! Ben bu kadar hakemi aldatmaya yönelik, "çalışan" bir oyuncu grubu görmedim! Bu şartlarda futbolumuz nasıl bir adım öteye gidecek? Rakibe kırmızı kart gösterteyim, eksik kalsın diye bir taktik olur mu Allah aşkına? Lakin bunu taktik edinmiş hocalar var, ne yazık! Jesus ülkemize geldiğinden bu yana herkese, hepimize bir şeyler öğretiyor. Lakin kendisinin halen öğrenemediği bir durum var. O da Türkiye'de hakemlerin özellikle Fenerbahçe'ye çok rahat kart göstermesi! Rakiplerin bu taktiğini hiçbir zaman çözmek "istemeyeceğini" düşünüyorum. Fenerbahçe'nin Trabzon'dan en azından beraberlikle çıkabileceğini düşünmüştüm. Bir Adana Demirspor- Trabzonspor maçında büyük bir hata yaparak 5 maç ceza alan yardımcı hakemi yeniden bir Trabzon maçına atayan "yapay zeka" karşılaşmadaki hakem hatalarının en büyük nedenidir! Kötü oynayanların ve sarı kartlıların değişikliğini zamanında yapmayan, takımını 0 şutla maç tamamlatan Jesus, bundan sonra daha dikkatli olmalı. Zira sarı- lacivertliler sahada sadece rakiple mücadele etmiyor, etmeyecek. Rakip çok…