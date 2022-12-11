İzlemeye doyamadım

Fenerbahçe'nin son hazırlık maçını bir İtalyan takımıyla oynaması; sert ve disiplinli savunmalar karşısında neler yapabileceğini görmek açısından önemliydi. Salarnitana tipik İtalyan takımı. Kalabalık orta saha ve savunma hattıyla kolay kolay pozisyon vermeyen bir ekip. Karşılaşmanın başında sol tarafta oynayan Ferdi, o alanda istediği ver kaçları yapamadı. Ne zamanki Jesus onu sağ iç koridora aldı ondan sonra İrfancan'la istediği uyumu yakaladı. Yine bu ikilinin bindirmesiyle İrfancan'ın muhteşem golü geldi. Jesus gerçekten tuhaf bir adam. Ne zaman ne yapacağı belli olmuyor. Bir kaç pozisyonda topu tutup, ayakta kalabilecekken kendini yere atan kaleci İrfancan'ı öyle bir uyardı ki görmeliydiniz. Zaten o dakikadan sonra İrfancan hiç yere yatmadı! Serdar Dursun kendisi de fizikli olmasına rağmen rakip stoperlerin arasında ezildi. Oyunda kaldığı sürede hiç etkili olamadı. İkinci yarı onun yerine oyuna giren Batshuayi, hareketli tarzıyla takımına hücum zenginliği getirdi. Jesus'la neredeyse bütün oyuncular yol katetti. Özellikle Ferdi'yi izlemeye doyamıyor insan… Bütün oyuncu grubunun arasında geriye giden tek isim herhalde Bruma'dır. Zaten başından beri yanlış bir transferdi.