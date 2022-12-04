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Emre Bol

Emre Bol

04 Aralık 2022 | Pazar

Oyun gücü

Jorge Jesus'un hazırlık maçlarını ciddi takımlarla yapılmasını istemesinin en önemli nedeni Fenerbahçe'nin bugüne kadar olan temposunu koruyabilmesi… Yapılan iki lig maçı da inanın lig seviyesinde oynandı. Hatta Villareal karşısında iki takım oyuncuları neredeyse birbirlerini sakatlayacak sertlikteydiler. Kaliteli hazırlık maçları hem takımı daha yukarıya çekiyor hem de gerçek seviyeni en iyi şekilde görmüş oluyorsun.

Sarı- lacivertliler rakip kim olursa olsun yıpratıcı bir takım haline geldi. Hiçbir takım karşısında ezilip bükülmüyor. Jesus'un oyun gücünü Avrupa seviyesine çekmesini çok önemli görüyorum. Geçen hazırlık maçında lisansı çıkarılmayan Lemos'un oynaması nedeniyle Fenerbahçe ceza almıştı. Ancak Jesus bu kez iki lisanssız oyuncuyu sahaya sürdü. Sanırım sezonun ikinci yarısında Pedro'nun yerine yazılacak ismi arıyor. Lakin ne Lemos'un ne de Bruma'nın Fenerbahçe'ye verebileceği pek bir şey yok. İki hazırlık maçında da gol atmayı başaran King, Dünya Kupası sonrası taze kan olacak. Aynı şekilde Mert Hakan da… Onu Tuncay Şanlı'ya çok benzetiyorum. Agresifliğini rakibe değil topa yaparsa bambaşka bir seviyeye çıkabilir.

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Etiketler :
Jorge Jesus, Mert Hakan, Tuncay Şanlı, Fenerbahçe, Villareal, Avrupa, dünya kupası, Bruma, Lemos, Jesus

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