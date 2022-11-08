Zaman

Önce hakem Hüseyin Göçek'ten başlayalım. Aslında kariyerinin aksine bu sezona iyi başlayan hakemlerden birisiydi. Sivasspor kalecisi Ali Şaşal'ın oyunu yavaşlatma- provoke etme çabalarına sessiz kalmasına rağmen ilk yarıda iyi bir yönetim gösterdi. Lakin ikinci yarıda Batshuayi'nin, "temassız" pozisyonuna ikinci sarı kartı göstererek sınıfta kaldı.

Serdar Aziz'in kafasından sekerek eline değen bir top var. Buna penaltı diyenle futbol konuşmayın. Atayım senin kafana topu, elinle al bakalım!

Nereye gideceği bile belli olmayan bir darbede, ele gelen topu penaltı olarak değerlendiren kötü niyetlidir.

Fenerbahçe çok penaltı kazanıyor diyen bir güruh var. Kim penaltı kazanır?

Rakibin ceza sahasına çok girersen, penaltı kazanma ihtimalin o kadar artar. Bakın bu haftaki Trabzonspor'a… 2 penaltıyla beraberliği kurtardı.

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Her takımı ofsayt manyağı yapan F.Bahçe, Sivasspor'u maç boyunca sadece 3 kez ofsayta düşürebildi. Bu durum Rıza Çalımbay'ın dersini iyi çalıştığının bir göstergesi. Jesus'un artık yeni planlar yapması şart. Zira rakipler yavaş yavaş sisteme karşı, taktik üretmeye başlayacak. Bu durum Sivasspor'la başladı lakin devam edecek.

Maçın sonlarına doğru Sivasspor teknik heyetinin, Fenerbahçe'nin zaman geçirmesiyle ilgili itirazları oldu.

Bu itirazlarını maç henüz 0-0 iken yerden kalkmayan Ali Şaşal'a yapsınlar bir zahmet. İstatistikler belli, kimin daha çok zamandan çaldığı belli! Bakarız hesap ederiz.

Neredeyse 50 dakika eksik oynayıp, Sivasspor gibi bir rakip karşısında kazanabilmek çok önemliydi.

Bunlar hep şampiyonluk alametleri… Hadi bakalım!