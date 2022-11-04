Bir Arda’nın hatıra defteri…

Herkes bir şeyler söylüyor Arda hakkında… Yeterli mi, yetersiz mi diye? Bence köküne kadar topçu oğlu topçu… Bırakınız Jesus'u, teknik adam kim olursa olsun onu görecek, tanıyacak, bir süper star olduğunu bilecek. Bilemeyenle futbol konuşmam! Kadroya girmek için, benim gibi EYT bekliyor! Nasipse Aralık ayında emekliyiz. Arda kardeşim de bir zahmet işe başlasın artık. Zira onun yolu çok açık. Bir Avrupa karşılaşmasının ilk yarısında; 1 gol atıp bir de asist yapabilmek öyle kolay bir iş değil! Değerini bilmek gerekiyor. "Annecim seni çok seviyorum" sözünü atletine yazan futbolcu kötü olamaz En azından kalbi temizdir. Jesus'u Fenerbahçe kariyerinde bir tek Arda'yı oynatmıyor diye eleştiririm. Çünkü bu çocuk gerçekten bambaşka bir seviyede… Grubu lider tamamlamak sarılacivertlilerin hak ettiği bir durumdu. İnanın Fenerbahçe çok daha iyisini yapabilecek kapasitede… Şu grupta 4 galibiyet 2 beraberlik alıp namağlup çıkmak her babayiğidin harcı değil. Umarım fazlası da olacak.