Bitti demedik ki!

Eğri oturalım, doğruyu konuşalım. Rennes zaten Fenerbahçe'den daha iyi ve daha organize bir takım. Ama şunu net söyleyebilirim ki sarılacivertlilerin kadro derinliği çok daha iyi durumda.

Altay'ı yediği hatalı goller nedeniyle tribünlerin ıslıklamasına üzüldüm. İlk yarıdaki skoru sadece onun hataları üzerinden değerlendirmek haksızlık olur.

O sadece hatalar zincirinin son halkasıydı. Bu sezona iyi başlamadığı muhakkak. Büyük takım kalecisinin en azından bir kaç topu çıkarması gerekiyor.

Jesus'un savunmayı önde kurma sistemi zaman zaman bu sıkıntılara yol açabiliyor. Özellikle de Rennes gibi 3. bölgesi hareketli takımlar karşısında... Jesus ikinci yarıda yaptığı değişikliklerle ne kadar kurt bir hoca olduğunu bir kez daha hepimize gösterdi. Rennes takımı Fenerbahçe'den iyi olabilir ama hiç şüphesiz teknik direktörü iyi olan taraf sarı- lacivertlilerdi.

İnanın Rennes karşında 3 farktan dönebilmek çok çok zor.

Bunu başaran oyuncu grubunu alınlarından öpüyorum. Uzun zamandır izleyemediğimiz Zajc hazır bir şekilde sanki bu maçı bekliyormuş. Jesus tek bir oyuncuyu dahi kaybetmeden, küstürmeden yoluna devam ediyor.

Daha önemlisi skor 3-0 iken dahi kimsenin oyunu bırakmaması. Bu davranış Fenerbahçe taraftarlarının çok özlediği bir şeydi. Eğilmeden, bükülmeden oynayabilmek.

Sanırım yine bir, "Fenerbahçe bitti demeden bitmez" sezonu yaşayacağız. Hayırlısı...