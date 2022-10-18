Milimetrik taktik

Aslında Fenerbahçe için sıkıntılı maçlardan biriydi Ankaragücü karşılaşması… Zira 3. bölge oyuncuları çok hareketli, defans arkası koşular yapabilecek yetenekteydi.

Erken gelen Fenerbahçe golünün, Ankara ekibinin planlarını bozduğunu düşünüyor. Buna rağmen disiplinli oyundan taviz vermediler.

Fenerbahçe 47.2 metreyle kalesinden en uzakta oynayan takım durumunda… Hal böyle olunca defans arkasına atılan yerden ve yüksek toplarda rakibin Altay'la karşı karşıya kalma olasılığı çok yüksekti. Sezon başından bu yana; bu Jesus taktiğini, "pamuk ipliğine bağlı" olarak değerlendirmiştim.

Lakin dün gece görüldü ki bunun adı "milimetrik taktik."

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Jorge Jesus'un bu kadar rahatça 3'lü savunmayı oynayabilmesinin, kaleye bu kadar uzak durabilmesinin bir nedeni var. Antrenmanlarda eminim en çok bu taktik üzerine çalışıyor.

Fenerbahçe'nin 3. bölgesi zaten üretken. Öyle ya da böyle gol atmayı başarıyorlar. Bu nedenle Jesus'un esas numarasının bu milimetrik taktik olduğuna adım gibi eminim. Ben nasılsa golü buluyorum, rakibi dar alana sıkıştırıp yapılan ofsayt tuzağına düşüreyim düşüncesi şimdiye kadar tıkır tıkır işledi. En zeki hücumculara, en çok kafası çalışan santrforlara, en hızlı forvetlere… Tekmili birden Jesus'un tuzağına düştü.

Bundan sonra daha dikkatli olurlar mı bilinmez ama Fenerbahçeli savunmacılar bu taktiği ezberledi.

Yorgunluğa rağmen 8 günde 3 maçta 10 gol atmayı başardı Fenerbahçe.

İyi çalışma, doğru taktik, kaliteli ayaklar yorgunluğa rağmen galip gelmeyi bildi.