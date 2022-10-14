Hadi bakalım!

Grubun görece zayıf ekibi olan AEK Larnaca, aslında fena bir takım değil. Özellikle disiplinli oyunlarıyla zaman zaman Fenerbahçe'ye zor anlar yaşattıklarını söylemek lazım. İki yarının da ilk 10 dakikasında Fenerbahçe'ye karşı Fenerbahçe gibi oynamaya çalıştılar. Lakin nefesleri çabuk kesildi. Jesus Avrupa maçlarında daha dikkatli bir diziliş ve taktikle sahaya çıkıyor. Takım ayağını yere basarak oynuyor. Böyle olunca Fenerbahçe kalesine gidebilmek dahi zorlaşıyor. Arda kardeşimizi özlemiştik. İlk yarının en çok adam eksilten, en çok sahipsiz kazanan oyuncusu oldu. Oyundan çıkana kadar yüzde 95 isabetli pas oranıyla oynadı. Bunlar zaten onun bildiğimiz değerini gösteren istatistikler. Ama bilmediğimiz ve yeni yeni yapmaya başladığı bir özelliğini daha gördük. Kimse şunu aklından çıkarmasın; savunma yapmayan hiçbir oyuncu kolay kolay Jesus'un takımına giremez. Arda'da bunun farkına varmış olacak ki; artık sadece toplu değil topsuz oyunda da var. Adam kovalıyor, takım savunmasına yardım ediyor. HHH Altay bu sezona gerçekten çok kötü başladı. Geçen maçta olduğu gibi karşı karşıya rakibine kontrolsüz girerek penaltıya sebebiyet verdi. Zaten bir sürü defosu varken birde adam adama pozisyonlarda sıkıntılı olduğu ortaya çıktı. Bakın rakipler bunu fark eder ve zamanla herkes topu Altay'ın üzerine sürer. Bence Altay'ın yapacağı en doğru şey sadece bir takım arkadaşı olsa dahi kaleyi terk etmemek olmalıdır. Bu takım sonuna kadar gidebilecek kapasitede. Ufak tefek sorunları Jesus'un çözebileceğini düşünüyorum.