Ne izledik?

Ligin en tempolu takımı maç öncesi bize çok güzel bir karşılaşma vadediyordu! Lakin dağ fare doğurdu.

Belki de sezonun en kötü maçlarından birini izlemek zorunda kaldık. Bunda düdük tiryakisi hakem Volkan Bayarslanın da payı büyüktü!

Neredeyse her ikili mücadeleye düdük çaldı.

Ama bir daha yapılmaması için gereken kartları göstermedi. Volkan düz bir hakem. "Aman hatasız bitireyim, benlik bir şey olmasın" havasında...

Bu durum faullü oynayan futbolcuları yüreklendirdi. Bizler de sahada kör dövüşü izlemek durumunda kaldık.

Hep, "henüz hazır değil" denilen Dele Alli'nin maçın en çok mesafe kateden oyuncusu olması ligimizin durumunu gözler önüne seriyor.

Acaba hazır olunca neler yapacak?

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Beşiktaş'ta Tayyip Talha'yı da çok beğendim. Tatlı sert ve neredeyse hatasız oynuyor. İlk maçında hatta önemli bir karşılaşmada çok iyi bir performans gösterdi.

Jesus takım savunmasını öne kurarak bir ofsayt tuzağı hazırlamıştı.

Ama şunu bilin ki ofsayt taktiği aslında saniyelik bir olaydır.

İlk yarıda rakibi 6 kez tuzağa düşürmüş olabilir ama tüm pozisyonları toplasan 10 saniyeyi geçmez. Beşiktaşlı oyuncular biraz uyanık olsa kaleciyle karşı karşıya kalacakları 6 pozisyon olurdu.

Pedro, İrfan Can ve Lincoln takımın kötüleriydi.

Jorge Jesus bir kez daha denk bir rakip karşısında etkili olamadı. İşte tam da burada bir sıkıntı var. Dişine göre rakibi bulduğunda parçalayan Fenerbahçe dengini görünce bocalıyor. Bu problemin bir an evvel çözülmesi gerekiyor. Zira şampiyonu kendine yakın rakiplerden alacağın galibiyetler belirleyecek gibi...