Böyle şey görmedim!

Eğer bir takım Fenerbahçe'nin ekmeğine yağ sürmek istiyorsa, 1. bölgede pas yaparak oyun kurmaya çalışır. Zaten kendi sahasından 4- 5 saniyede rakip sahaya geçebilen sarı- lacivertliler zaten ön alan baskısını en iyi yapan takım durumunda… Farioli, Fenerbahçe'yi kendi üzerine çekerek hataların en büyüğünü yaptı. Bu "eskide kalmış" taktikle, deplasmanda ne yapabilirsin? Bazı hocalar gerçekten çok geride kalmışlar. Zira futbol her geçen gün gelişiyor, tahmin edilemez hale dönüşüyor. Bu duruma ayak uyduran teknik direktörler, futbol dünyasının içinde kalıyor. 68 yaşındaki Jorge Jesus günümüz futboluna ayak uydurabiliyorsa, genç hocalar kendilerini sorgulasınlar!

H H H

Jesus diyor ki; "Rakip benim 1. bölgeme giremesin, ben oyunu rakibin 3. bölgesinde oynarım." Bu aslında teknik direktörlüğün en ukalalık halidir! Lakin kazandıkça söyleyecek sözümüz yok. Denk rakiplere karşı sıkıntı yaşasa da, Jesus'un öğretmeye çalıştığı bir oyun var. Bu oyun bizim ligimizde iş yapıyor. Kaleci Altay'ı görmeden bir maç daha geçti. Gerçekten inanılmaz bir lig performansı… Haftaya maça gidip Altay'la bir fotoğraf çektireyim. Çünkü böyle giderse uzun süre onu göremeyeceğiz! Hakem kararlarını maç sonucuna asla karıştırmayan Fenerbahçe gerçekten çok iyi bir oyun oynuyor. Organize takımlara yeni planlar yapacak Jesus, bu Fenerbahçe'yi açık ara şampiyon yapar. Ben elindeki oyuncu gurubunu Jesus'tan daha iyi kullananını hiç görmedim.