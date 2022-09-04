Pedro iş yapar

Jorge Jesus her zamanki gibi önde yüksek pres yapıp, takımının kapacağı toplarla pozisyon bulmaya çalışırken, Çağdaş Atan oyunu geride kabul edip, had bilerek kontra ataklarla sonuca gitmeyi planlamıştı. Kayseri ekibinin 1. bölgesinde fazlaca pas yapması Fenerbahçe'nin ekmeğine yağ sürdü aslında… Oyunu kendi alanında kabul eden takımlar Fenerbahçe'nin en çok sevdikleri! Çağdaş Atan'ın buna müsade etmesine inanamadım! Teknik direktörlük tam da bu demek değil mi? Problem çözücü… Problemleri çözemeyeceksen orada ne işin var? Crespo'nun Fenerbahçe için ne kadar önemli olduğunu anlatmaya çalışıyorum. Transferler yapıldı tamam ama olmayacak bir oyuncuda gereksiz ısrar etmenin manası yok. Neyseki Jesus bunu yapmıyor. Oyunu iki yönlü oynayabilecek kapasitede olan belki de tek oyuncu.

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Sahada torpil olmaz. Kim iyiyse formayı o giyecek. Jesus'un adaleti sağlayacağına inanıyorum. Sarı- lacivertlilerin baskılı oyununu ileriki dakikalara taşıyabilmesi gerektiğini hep söyledim. Kayserispor karşısında bunu neredeyse son dakikalara kadar götürdüler. Sert takımlara da karşı bunu başarabilirlerse müthiş bir takım bizi bekliyor. Pedro ilk 11 oynadığı ilk maçta lige damga vuracağını gösterdi. Zaman geçtikçe çok daha faydalı olacağına inanıyorum. Valencia'nın daha çok atanı sanki! Öyle bir gol attı ki belki de bu golü sadece o atabilirdi. Fenerbahçe evinde, "yumuşak" takımlara karşı her daim favori. Ancak şampiyonluğa gidecekse kendi ayarındaki takımlara karşı üstünlük kurması gerekiyor. Henüz bunu yapabildiği göremedim. Haftaya Dinamo Kiev maçı var. Bakalım neler olacak?