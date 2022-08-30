İdealini bulmalı

Valencia'nın kırmızı kart gördüğü pozisyondan başlayalım. Belki kırmızı belki değil lakin milyon dolarlık yayıncı kuruluşun kameraları hiçbirimize doğruyu gösteremedi. Benim gördüğüm pozisyonda, "kırmızıyı gerektirecek bir durum" kesinlikle yok. Olay sadece iki oyuncunun "iteleşmesi" aslında. Ama Konyasporlu oyuncunun, "tiyatral yeteneği" Fenerbahçe'nin 10 kişi kalmasına neden oldu! Ligde henüz gol yememiş Konyaspor karşısında Fenerbahçe'nin ne yapacağını merak ediyordum. Konya ekibi tam bir antrenör takımı… Ne oynadığını bilen bir takım karşısında Jorge Jesus, o hücumun dibine vuran oyununu oynayamadı. Hep söylediğim bir şey var. Şampiyonluğa oynayan takımın bir ideal 11'i olacak diye… Her hafta hatta haftada iki kez kadroyu tamamen değiştiren Jesus "idealsizliğin idealini" bulmaya çalışıyor! Oyuncu bir hafta çok iyi anlaşabildiği takım arkadaşıyla oynarken sonraki hafta hiç anlaşamadığı bir oyuncuyla oynamak durumunda kalıyor. Teknik direktörün görevi birbiriyle en doğru işleri yapan futbolcuları belirlemek değil mi? Fenerbahçe'nin zayıf rakipler karşısında şov yapması beni hiç ilgilendirmiyor. Zira bu sezon denk rakiplerden alınacak sonuçlar şampiyonu belirleyecek. Tabii Konyaspor takımını es geçmeyelim. Gerçekten tam bir disiplin takımı. 11'e 11, 11'e 10 sonra da 10'a 10 nasıl gerekirse öyle oynadılar. İlhan hocayı tebrik ediyorum.