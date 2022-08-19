Rahat rahat

Karşılaşmanın ilk yarısı adeta tenis maçı gibiydi. Bunun nedeni iki takım oyuncularının da orta sahayı çabucak geçip topu kendi 3. bölgesinde tutamamasıydı. Jorge Jesus; genç, dinamik, koşucu Viyana ekibine karşı uzun toplar ve konta ataklarla çıkmayı planlamıştı. Bu planı tutmuş gibi görünebilir lakin ön tarafta top tutucu oyuncunun yokluğu rakip kalede pozisyon bulabilecek kadar uzun kalmayı engelledi. King, Crespo ve Rossi yüksek presle rakibi çıkarmamaya çalıştı. Özellikle orta sahada kapılan toplarla etkili oldu Fenerbahçe.

Maçın adamı hiç şüphesiz King'ti. Premier Lig görmüş, bu fizikte bir oyuncu aslında tam bizim lige göre. Kendini kolay bırakmıyor, her pozisyonda zorluyor. Takıma uyum sağladıkça daha faydalı olacağını düşünüyorum. Attığı gol normalde kalecinin yiyeceği bir gol değildi. Ama son saniyeye kadar vurmayarak kalecinin ayarlarını bozdu. Yeni transfer ve aslında geldiği lig itibarıyla benim canımı sıkan Aliovski ilk maçında beni utandırdı.

Ayağı son derece temiz, asli görevini bırakmadan ofansa çıkan iyi bir sol bek performansı izletti. Fenerbahçe çok rahat, oyunun tamamına hakim olduğu bir maçı kazandı. Rövanşı da elini kolunu sallayarak alır. Bu geniş, genç kadronun Avrupa organizasyonlarının bir yerinde mutlaka olması gerekiyor.