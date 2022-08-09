Kandırıkçı!

Türkiye'ye gelen hocalarda bir ukalalık oluyor. Nedense ligimizi, "çantada keklik" görüyorlar.

Jorge Jesus'ta öyle çıktı ne yazık ki! Sen takımınla 10 hazırlık, 3'de resmî maç yaptın.

Lakin bakıyorum da pek bir ilerleme yok. Yalvarıyorum birisi Süper Lig'in kolay bir lig olmadığını anlatsın Jesus'a... Olmadı ben gelip anlatayım.

King'i aldınız Serdar Dursun'dan kötü, İsmail Yüksek Arao'dan iyi, Henrigue ise Kim'in yanında gezemez!

Peki Fenerbahçe neden transfer yapıyor?

Transfer takımı güçlendirmek için yapılır. Zayıflatmak için yapanı ilk kez gördüm.

Derler ya, "gelen gideni aratır" diye... Acele etmek istemiyorum ama sanki öyle olacak.

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